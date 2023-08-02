Emekliler isyan etti: Yüzde 25’lik zammı kabul etmiyoruz!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 17:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 17:00

Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu Genel Başkanı Mehmet Öztürk, emeklilere yapılan son zamlarla ve TÜRK-İŞ in açıkladığı Temmuz 2023 açlık ve yoksulluk verilerini karşılaştırarak açıklamalarda bulundu.

Öztürk yaptığı açıklamada TÜRK-İŞ in açıkladığı 2023 Temmuz ayı verilerine göre açlık sınırını 11.658 TL olarak açıkladığını, 11.402 lira olan yeni asgari ücret daha yurttaşın eline geçmeden açlık sınırının altında kaldığını, 37. 974 TL olan yoksulluk sınırının ise geçim standartlarının çok uzağında olduğunu belirtti.

8 BİN 77 LİRA EK ÖDEME TALEBİ

16 milyon emeklinin yoksulluk ve yokluk içinde kaldığını, emekli aylıklarına yapılan yüzde 25’lik zammın emekliler için asla kabul edilemez olduğunu belirterek bu karardan dönülmesini ve 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin taban aylığa yansıtılarak emeklilere de verilmesini talep etti.

“MEMUR EMEKLİ OLDUĞUNDA MAAŞININ YÜZDE 45’İNİ ALABİLECEK”

Öztürk "Resmi enflasyonun yüzde 40' lar düzeyinde açıklandığı bu dönemde, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 ücret artışının asla kabul edilemeyeceğini ve ‘’Çalışırken 22 bin lira maaş alacak bir memurun maaşı, emekli olduğunda 9 bin 950 liraya düşecek. Yani en düşük dereceli memur, emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşın yalnızca yüzde 45'ini alabilecektir" şeklindeki ücret yetersizliğini savunduğunu örnekleyerek açıkladı.

Çalışma hayatı ile emeklilik arasındaki makasın 2015 yılından itibaren bu denli açılmasının adalet ve Anayasanın eşitlik ilkesine bağdaşır bir yanının olmadığı belirten Öztürk, bireyin emeklilikte hayat standardını nasıl koruyacağını izaha muhtaç olduğunu bildirdi. Sosyal devletin anlayışının, vatandaşlarına çalışırken de emekli olunduğunda da onurlu bir yaşam sağlamakla mükellef olduğunu ifade eden Mehmet Öztürk şunları da kaydetti:

"Ekonomik gelişmeler, vergi artışları ve zorunlu harcama kalemlerine gelen zamlar dikkate alındığında emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25' lik artışın yeterli ve kabul edilir bir tarafı yoktur. Görülmekte olduğu gibi iktidar bu karardan dönmeli, 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin taban aylığa yansıtılarak emeklilere de verilmesini sağlamalıdır. Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu olarak bizi yönetenlerin çağrımıza kulak vereceğini ve emekli zamlarının bir kere daha değerlendirilerek maaşlarına ilave zam ve ek ödeme tutarının dahil edilmesini, emeklileri mağdur eden yanlıştan dönmelerini bekliyoruz.”

“EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA AZ OLMAMALI”

Öztürk taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Öncelikle yüzde 25’ lik ücret artışına hayır diyoruz. Maaş zamlarının tamamlanan kısmının Hazine ve Maliye Bakanlığından yardım olarak değil, SGK dan kök maaş olarak verilmesini talep ediyoruz.

En düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmamasını ancak asgari ücretin de ilerleyen süreç içinde en düşük memur maaşından az olmamasını istiyoruz.

TÜRBEP olarak her zaman 16 milyon emeklinin hakkını hukukunu korumaya ve dile getirmeye yılmadan devam edeceğiz.

Emeklilerin yoksulluk sınırının altında maaş almasını kabul etmiyoruz. Emekliler olarak Avrupa ülkelerinde olduğu gibi insani değerlerde yaşamak istiyoruz.

Gıda ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için enflasyon rakamlarının kontrol altına alınmasını talep ediyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ ün dediği gibi “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.’’ cümlesini her zaman hatırlatacağız.

Biz emekliler olarak insan onuruna yaraşır şekilde bedelini çalışırken ödediğimiz, hak ettiğimiz maaş istiyoruz ve sesimiz duyulana kadar istemeye devam edeceğiz.’’