Asgari ücret zammı hızlı eridi: Maaşlara iyileştirme gelecek mi?
Aralık ayında açıklanan asgari ücret zammının çok hızlı bir şekilde eridiğini söyleyen Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Maaşlara mutlaka iyileştirmelerin geleceğini duyacağız" dedi.
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, artan fiyatların talebe etkisini ve maaşlara getirilmesi beklenen iyileştirmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bloomberg HT’ye konuşan Özpamukçu, artan fiyatların talebe etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, perakendede ciroların büyüdüğünü fakat miktarlarda kayıplar olduğunu söyledi.
Organize perakendenin fiyat artışlarını müşterilere yansıtmamaya çalıştığını belirten Özpamukçu, perakendede işletme sermayesi ihtiyacı hakkında ise şu sözleri kullandı:
“Perakende sektörü finansmana ulaşmakta zorlanıyor. Öne çekilen talebin yılın ikinci yarısında ne durumda olacağı belirsiz. Çok ciddi bir enflasyonla mücadele planına ihtiyaç var. Gümrük vergileri konusunda etki analizi yapılması gerek.”
“MAAŞLARI ARTIRMAYA BAŞLAYAN ŞİRKETLER VAR"
Yüksek enflasyon sebebiyle maaşlara getirilmesi beklenen iyileştirmelere de değinen Özpamukçu, “Birçok şirketin bu konuda karar aldığını biz de tespit ediyoruz. Şu anda ortak alınmış bir karar söz konusu değil, fakat şirketler böyle bir ihtiyacı görüyorlar” dedi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÇOK HIZLI ERİDİ
Aralık ayında açıklanan asgari ücret zammının “çok önemli” olduğunu fakat çok hızlı bir şekilde “eridiğini” söyleyen Özpamukçu, maaşlara mutlaka iyileştirmelerin geleceğini, hatta şimdiden zam yapmaya başlayan şirketlerin olduğunu dile getirdi.
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