'Emekliler yılı'nda emeklinin alım gücü o seviyeye düştü! TÜİK ve ENAG açıkladı...

Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:21

Güncelleme: 03.12.2024 - 13:21

Emekli maaşlarının enflasyon karşısındaki kaybı 2024 yılında dikkat çekici seviyelere ulaştı. TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan yıllık enflasyon verileri, emekli maaşlarının alım gücünün ne kadar azaldığını gözler önüne seriyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''emekliler yılı'' olarak ilan ettiği 2024'te emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak ödeniyor. Enflasyon etkisiyle maaşların gerçek değeri de hızla erimeye devam ediyor.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE KAYIP

TÜİK Ocak- Kasım 2024 döneminde enflasyonu 47,09 olarak açıkladı ve emekli maaşının satın alma gücü 8 bin 498 lira 20 kuruşa geriledi. Bu durum, maaşların neredeyse yarısı kadar bir kaybı işaret ediyor.

ENAG VERİLERİNE GÖRE KAYIP DAHA BÜYÜK

ENAG Ocak- Kasım 2024 döneminde enflasyonu 83,326 olarak açıkladı ve emekli maaşının satın alma gücü 6 bin 818 lira 45 kuruşa geriledi.

ENAG’ın hesaplamalarına göre, maaşlar enflasyon karşısında yarıdan fazla bir değer kaybı yaşadı.

ALIM GÜCÜ CİDDİ ŞEKİLDE AZALDI

Bu kayıplar, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını bir kez daha ortaya koydu. Enflasyonun yüksek seyretmesi sabit gelirli yurttaşların yaşam standartlarını doğrudan etkilerken, emekli maaşlarının enflasyona uygun olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki talepler de artıyor.

Uzmanlar, maaşların alım gücünün korunması için daha kapsamlı düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguluyor. Emekliler ise 2025 yılında maaşlarında enflasyon kayıplarını telafi edecek bir artış bekliyor.