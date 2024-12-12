SGK uzmanından emekli ve memura zam açıklaması: "Maalesef" ifadesi dikkat çekti

Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:59

Güncelleme: 12.12.2024 - 11:04

Milyonlarca emekli ve memur, ocak ayında yapılacak zam haberlerini merakla beklerken, kulislerdeki hareketlilik de arttı. SGK uzmanı İsa Karakaş, maaş artışlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emekli ve memur maaşlarında yapılacak düzenlemelere dair bilgi veren Karakaş, özellikle memurlar için "maalesef" ifadesini kullanarak beklentilerin altında bir zam olacağına dikkat çekti.

MEMUR MAAŞLARINDA OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR

Ocak ayında yapılacak zammın ardından SSK, Bağ-Kur, banka ve oda sandıklarıyla memur ve emekli maaşlarında yeni oranlar netleşecek. Asgari ücret zammı gündemdeyken Ankara kulisleri de bu konuya odaklandı. İsa Karakaş, memur maaşlarına dair yaptığı açıklamada, toplu sözleşme gereği zam oranının yüzde 11-12 seviyesinde olacağını belirtti. Bu oran, memur ve memur emeklilerinin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük bir artış alacağına işaret ediyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM

Türkiye Gazetesi'ne konuşan İsa Karakaş, 2023 yıl sonu enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 17 oranında zam yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Banka ve oda sandıklarına bağlı emekliler de bu artıştan faydalanacak. Ancak toplu sözleşme hükümleri gereği memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 11-12 bandında kalacak.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Karakaş, memur emeklilerine refah payı verilmesi konusunda bir beklenti içinde olmadığını ifade etti. Bu durumun memur emeklilerinde hayal kırıklığına yol açtığını dile getiren Karakaş, 2023’te yapılan maaş artışlarının diğer emeklilerle eşitlenmediğini söyledi. Üst düzey kamu görevlilerine yönelik özel bir iyileştirme yapılacağı iddiası gündeme gelse de bu iyileştirmenin herkesi kapsamayacağı belirtildi.

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLARA ZAM FARKI TEPKİSİ

Emekli maaşlarındaki adaletsizliklere değinen İsa Karakaş, kök maaşı düşük olan emeklilerin zam farkından daha az yararlandığını söyledi. Özellikle 3600 prim günüyle emekli olanlarla 9000 gün prim ödeyenlerin aynı maaşı almasının büyük bir eşitsizlik doğurduğunu belirtti. Bu uygulamanın prim farklarını göz ardı ettiğini dile getiren Karakaş, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira seviyesinde. İsa Karakaş, bu rakamın 15 bin liraya çıkarılmasının gündemde olduğunu, ancak bu seviyenin üzerine çıkılmasının mümkün görünmediğini ifade etti. Kök maaşı yüksek olan emekliler ile düşük olan emeklilerin aynı zam oranını alması da tartışma konusu.