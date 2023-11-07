Erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesi güncellendi mi? Bakanlıktan açıklama geldi

Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:08

Güncelleme: 07.11.2023 - 13:08

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bazı basın yayın organlarında erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği haberle ilgili, "listenin güncellendiği, listeye öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının dahil edildiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması geldi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar şöyle:



"6 Kasım 2023 tarihinde bazı basın yayın organlarında erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği, listeye göre beş meslek grubu daha bu listenin içerisinde dahil edildiği, ağır çalışma koşulları nedeniyle bazı işkollarında çalışanlara erken emeklilik hakkının verildiği, Sosyal Güvenlik Kurumumuzca söz konusu listenin güncellenmesi sonucu maden işçileri, öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının da dahil edildiği ve belirlenen yaş haddinden önce emeklilik hakkı kazanabilecekleri ifade edilmiştir.

Söz konusu fiili hizmet süresi zammı kapsamının belirlendiği Kanunun 40’ıncı maddesinde herhangi bir yeni Kanuni düzenleme veya değişiklik yapılmamıştır.

Yayın organlarında yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği, listeye öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının dahil edildiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut Kanun maddesinde yeraltı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunmaktadır.

Yayın organlarında yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği, listeye öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının dahil edildiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut Kanun maddesinde yeraltı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunmaktadır."



