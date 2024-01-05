Emeklilerden zam talebi: İnsaf değil yasa istiyoruz

Zam oranları tartışılırken birçok emekli örgütünden de kök aylıklara zam talebi geliyor.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00
Emeklilerden zam talebi: İnsaf değil yasa istiyoruz
Abone Ol google-news

AKP iktidarı tarafından yaşama geçirilen 5510 sayılı yasa öncesinde taban ücretlerin yasal koruma altında olduğunu hatırlatan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli Sendikası Başkanı Cengiz Yavuz, “Bahsi geçen yasa ile emekliler maalesef yasal korumasını kaybedip bir kişinin iki dudağının arasına ve insafına terk edildi. Biz birilerinin insafını değil yasal koruma istiyoruz. Bu yasanın öncesine dönülse aylık bağlama oranları da en düşük emekli maaşının korunması da çözüme kavuşturulur” dedi.

Yavuz, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısına (23 bin 500 TL) en düşük emekli aylığının ise asgari ücrete sabitlenmesi gerektiğini belirtti. 

Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların yaşamın olağan akışına aykırı olduğunu söyleyen Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ise “Emeklinin sorunlarının gerçek çözümü intibaktır. Meclis’ten talep ve beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır” dedi. 


Türkiye Emekliler Derneği Emekli Emekli aylığı emekli maaşı

İlgili Haberler

Sezgin Tanrıkulu gündeme getirmişti: İşçilere zorunlu emeklilikte geri adım

Sezgin Tanrıkulu gündeme getirmişti: İşçilere zorunlu emeklilikte geri adım
Ünlü ekonomistten emekliye ek zam iddiası! 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi

Ünlü ekonomistten emekliye ek zam iddiası! 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi
TÜED: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı

TÜED: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı

En Çok Okunan Haberler