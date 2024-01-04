Ünlü ekonomistten emekliye ek zam iddiası! 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi

Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:37

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:52

Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam oranı belli oldu. TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aralık ayında enflasyon yüzde 2.93; 6 aylık enflasyon yüzde 37.57 2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 oldu.

Enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına 2024 yılı için en az yüzde 37.56 oranında zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Ancak şimdi de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen yüzde 50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi.

EMEKLİYE EK ZAM OLACAK MI?

2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64.77 olması sonrası emekli maaşlarına gelecek yüzde 37.56'lık emekli zammı tartışmalara neden olurken, beklenti ise bu oranın daha da yükseltilmesi yönünde. Bunun için tüm gözler ise şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Sözcü Tv'de konuşan Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammına ekleme yapacağını belirterek hem oran hem tarih verdi. Türkmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır" diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2024 YILINDA NE KADAR OLUR?

Ekonomist Türkmen'in açıklamaları şöyle;

"Emekliler şu an için yüzde 37,56 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır ancak şubat ayında tamamlayacak. Yasa çıkması gerekiyor. Şubat ayının ortasına doğru burada bir düzenleme ile refah payıyla bunun yüzde 50'ye tamamlayacağını söyleyebiliriz. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacağını düşünüyorum. Bu temel aylık ücreti olacak ama bazıları 13 bin-14 bin TL alacak."