Emeklilere 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası ortaya atıldı

Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:31

Güncelleme: 03.09.2023 - 12:36

Emekli aylıklarına TBMM 1 Ekim'de açıldıktan sonra ara zam yapılmasının konuşulduğunu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceğini iddia edildi.

ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE VERİLECEK

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık 17 milyon emeklinin Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye aldığı hatırlatılarak, bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği öne sürüldü.

Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı söylendi.

UZLAŞILAN RAKAM BELLİ OLDU

Bir kereliğine ödeneceği belirtilen ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmaların devam ettiği, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı.

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulmasının beklendiği iddia edildi.