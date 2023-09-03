Emeklilere 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası ortaya atıldı

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceğini iddia edildi. İkramiyenin üzerinde çalışmaların devam ettiği söylenirken uzlaşılan rakamın da belli olduğu ortaya çıktı.

Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:31
Emeklilere 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası ortaya atıldı
Abone Ol google-news

Emekli aylıklarına TBMM 1 Ekim'de açıldıktan sonra ara zam yapılmasının konuşulduğunu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceğini iddia edildi.

ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE VERİLECEK

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık 17 milyon emeklinin Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye aldığı hatırlatılarak, bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği öne sürüldü.

Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı söylendi.

UZLAŞILAN RAKAM BELLİ OLDU

Bir kereliğine ödeneceği belirtilen ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmaların devam ettiği, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı. 

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulmasının beklendiği iddia edildi.


Player Alanı
Emekli emekliler Cumhuriyet Bayramı ikramiye

İlgili Haberler

Milyonları sokağa dökmüştü: Emeklilik reformu yürürlüğe girdi

Milyonları sokağa dökmüştü: Emeklilik reformu yürürlüğe girdi
Erdoğan’ı memurlar ve emekliler ‘korusun’

Erdoğan’ı memurlar ve emekliler ‘korusun’
SGK Uzmanı Ali Tezel’den memur ve memur emeklisi maaşlarına tepki: ‘En az yüzde 48 olmalıydı’

SGK Uzmanı Ali Tezel’den memur ve memur emeklisi maaşlarına tepki: ‘En az yüzde 48 olmalıydı’

En Çok Okunan Haberler