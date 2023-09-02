Erdoğan’ı memurlar ve emekliler ‘korusun’

02 Eylül 2023 Cumartesi

Memurlar, memur emeklileri açıklanacak zam oranını merakla bekliyorlardı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca insanın 2024 ve 2025 yılları için maaş zammını önceki gün açıkladı. Memurlara 2024 için ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10; 2025 için de yüzde 6+5 zam yapılması kararlaştırıldı.

Bu oranlar, son müzakerelerde hükümetin teklif ettiği oranlarla aynı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen, zam konusunda nihai karar için Hakem Kurulu’na çağrı yapmıştı.

26 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan kurul beş kez bir araya geldi.

Hakem Kurulu’nda yapılan oylamada, zam teklifi 5’e karşı 6 oyla kabul edildi.

KESK, “Bu karar kurulun değil aslında hükümetin kararıdır. Kamu emekçilerine dayatılan bu sefalet politikalarına, hak gasplarına karşı KESK çatısı altında örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz!” dedi.

Memur-Sen’in mesajında ise kurulun hakemlik sıfatına aykırı hareket ederek kendi varlığını tartışmaya açtığı vurgulandı:

“Kamu işvereninin son teklifini Memur-Sen üyelerinin ret oyuna karşılık oyçokluğu ile aynen kabul ederek adeta noter vazifesi görmüştür. Mevcut tabloda Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, ‘Kamu İşvereni Hakem Kurulu’ gibi karar almıştır.”

Kamu-Sen açıklamasında ise heyetin yapısı gereği teklifin aynen Hakem Kurulu’nda kabul edilmesi eleştirilerek “Resmi enflasyon tahmin ve beklentilerinin dahi altında kalan bir zam oranının kabul edilmesi mümkün değildir” denildi.

Bakmayın sendikaların esip gürlediklerine gıklarını çıkarmayacaklar. Bakın çıkartamayacaklar demiyorum. Seslerini çıkarmayacaklar bile.

Halbuki Memur-Sen 2024 için her bir çeyrekte sırasıyla yüzde 35+10+15+10 zam yapılmasını talep etti. 2025 talebi ise yüzde 25+15 oldu.

Belirlenen oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak ve toplamda yaklaşık 10 milyon vatandaşımızı etkileyecek.

Ayrıca Türk-İş açıkladı: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 12.198.04 TL oldu. Asgari ücret ne kadar? 11 bin 402 lira. En düşük emekli maaşı ne kadar? 7 bin 500 lira.

Yani aç kalmamamız için nefes bile almamamız gerekiyor. İşte bu Mehmet Şimşek ekonomisi. Milyar dolarlık şirketlerin finans danışmanı Mehmet Şimşek’in sizin halinizden anlamasını beklemeyin. Neoliberal politikaları memleketin bütün değerlerini satarak, faizi körükleyerek, zengine dokunmayarak yoksulu daha da yoksul yapıp üzerine basarak uyguluyor.

Görüyoruz ki Erdoğan’ın seçim zaferi meğer Prius zaferiymiş. Seçimin karşılığında ülkeyi vatandaşının emeğini Batı’nın para babalarına, onların “danışmanına” teslim etti. Olanlara da ses çıkardığı yok.

S-400’ler, Putin ile pozlar, Çin ile yakın ilişkiler derken nasıl tak diye çektiler koca ülkeyi yörüngelerine.

Şuraya geleceğim...

Ev kiraları ortalama 15 bin lira, sıradan bir ev 3 milyon lira. Tenekeden arabalar en az 1 milyon lira. Ödeyebilen var mı? Yok.

Hah işte Türkiye bu durumdayken Cumhurbaşkanlığı koruma gideri temmuz ayında 583 milyon TL oldu.

Şaka değil tek bir ayda harcanan para bu. Yani temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı koruma gideri GÜNLÜK 19 milyon 490 bin TL oldu.

Üstelik bu rakam nedense her geçen ay daha da fazla artıyor. Anlamıyorum Erdoğan’ın bu kadar korunma ihtiyacı hissetmesinin nedeni ne? Ben de biliyorum FETÖ, PKK vs. diye sayarsınız.

Ama insaf her gün 20 milyon lira harcayacak kadar da değil. Bu ülkenin yüzde 95’i bu masrafları karşılamak için çalışıyor vergi ödüyor.

Emniyet Müdürlüğü’nün açıkladığı Bütçe Giderlerinin Sınıflandırılması Tablosu’nda yer alan bilgilere göre Terörle Mücadele Daire Başkanlığı temmuz ayında 177 Milyon Türk Lirası, Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı 33 Milyon Türk Lirası harcamış.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 583 Milyon Türk Lirası harcamış!

Madem bu kadar ballı iş Erdoğan’ı memur ve emekliler korusun.