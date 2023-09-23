Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:29

Güncelleme: 23.09.2023 - 09:29

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçen günlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.

Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar" dedi.

Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMIYESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.