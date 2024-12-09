Emeklilere müjde: Yıllardır ödenen o masraf kaldırılacak!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:08

Güncelleme: 09.12.2024 - 17:08

Ocak ayında yapılacak zam için heyecanla bekleyen emekliler, bir yandan da TBMM’de önemli bir gelişmenin yaşandığına tanık oldu. 81 ilde uygulanacak yeni sistemle birlikte, emeklilerin yıllarca ödedikleri sağlık masrafları kaldırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri fark etmeksizin tüm emekliler, bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanacak.

Yeni yılın başlangıcında milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Şu an 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı yapılacak zammın ardından 14 bin 316 TL’ye kadar yükselebilecek.

TBMM'DE HAREKETE GEÇİLDİ

Son dönemde artan enflasyon ve temel ürünlerdeki fiyat artışları, emeklilerin yaşamlarını iyice zorlaştırdı. Ocak ayında yapılacak zam için gözler hala TBMM’ye çevrilmişken, aynı zamanda önemli bir düzenleme de gündeme geldi. Geçim sıkıntısı çeken emeklileri heyecanlandıran bu gelişmeyle ilgili düzenleme için çalışmalar başladı.

EMEKLİLER ARTIK SAĞLIK GİDERLERİNDEN MUAF OLACAK

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tarafından sunulan kanun teklifiyle, emeklilerin yıllardır şikayetçi olduğu sağlık masrafları ortadan kaldırılacak. Yeni düzenleme kabul edilirse, 81 ildeki tüm emekliler, sağlık hizmetlerinden ve reçeteli ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Bu adım emeklilerin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla atılıyor.

Tanal, emeklilerin yaşam standartlarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, mevcut ekonomik koşulların emekliler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna dikkat çekti. “Emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar, düzenli prim ödemelerine rağmen insana yakışır bir yaşam sürdürememektedir” diyerek emekli bireylerin geçimlerini sağlamak için yeniden çalışmaya zorlanmalarının sosyal devlet ilkeleri ve Anayasa ile bağdaşmadığını ifade etti.

Tanal, yüksek yaşam maliyeti ve sağlık giderlerinin emeklilerin bütçesinde büyük bir yük oluşturduğunu, bu sorunun hükümet tarafından yeterince dikkate alınmadığını söyledi.