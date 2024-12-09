SGK uzmanından asgari ücret ve emekli maaş zammı açıklaması:

"EMEKLİ MAAŞLARINA DÜŞÜK ZAM YAPILACAK"

Erdursun, emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. 2025'te emekli maaşlarına yapılacak artışın, enflasyonun gerisinde kalacağını belirten Erdursun, "Ücretler belirlenirken orada belirleyici hükümet olduğu için emekli aylıklarında özellikle belirleyici olduğu için oraya ne derlerse o oluyor. Olayın sonucuna baktığımız zaman asgari ücretle ilgili olması gereken rakamlar gerçek anlamda halkın istediği, sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için olması gereken rakamlar minimum seviyede 30 bin lira. Maalesef üzülerek söylüyorum hükümetin böyle bir niyeti yok, böyle olmayacak" dedi.