SGK uzmanından asgari ücret ve emekli maaş zammı açıklaması: "Maalesef üzülerek söylüyorum"
Asgari ücret zammı için kritik süreç başlıyor. Asgari Ücret Komisyonu, yarın ilk toplantısını yapmadan önce SGK Uzmanı Erdursun'dan çarpıcı uyarılar geldi. Erdursun, emekli maaşlarına düşük zam yapılacağını belirtirken, 2025 için "Borca girmeyin" çağrısında bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te geçerli olacak asgari ücret tutarının belirlenmesi için yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeli komisyonun alacağı karar, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor.
Toplantı öncesinde SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
'MAALESEF ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM'
Özgür Erdursun, "Maalesef üzülerek söylüyorum" diyerek olası senaryoyu paylaştı. Asgari ücretin 22 bin lira seviyesinde belirlenebileceğini düşünen Erdursun, "Bu rakamın üzerine çıkılacağını maalesef sanmıyorum. İşçi tarafı bu durumu kabul etmeyip toplantıyı terk edebilir. Ancak nihai kararı işveren temsilcileri ve hükümet verecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse, ücret en fazla 23 bin lira seviyesine çıkabilir. Bunun dışında bir asgari ücretin olması mümkün değil üzülerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.
Erdursun, halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak asgari ücretin 30 bin lira civarında olması gerektiğini vurgulayarak hükümetin böyle bir artış niyetinde olmadığını belirtti.
"EMEKLİ MAAŞLARINA DÜŞÜK ZAM YAPILACAK"
Erdursun, emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. 2025'te emekli maaşlarına yapılacak artışın, enflasyonun gerisinde kalacağını belirten Erdursun, "Ücretler belirlenirken orada belirleyici hükümet olduğu için emekli aylıklarında özellikle belirleyici olduğu için oraya ne derlerse o oluyor. Olayın sonucuna baktığımız zaman asgari ücretle ilgili olması gereken rakamlar gerçek anlamda halkın istediği, sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için olması gereken rakamlar minimum seviyede 30 bin lira. Maalesef üzülerek söylüyorum hükümetin böyle bir niyeti yok, böyle olmayacak" dedi.
"2025'TE BORCA GİRMEYİN"
Vatandaşlara finansal planlamalarıyla ilgili de uyarılarda bulunan Erdursun, "Borca girmeyin, geleceğe dair ödemelerle ilgili planlar yapmayın. Ücretlerdeki ve maaşlardaki artışlar, mevcut harcamalarınızı bile karşılamakta zorlanacak düzeyde olacak. 2025, tüketim alışkanlıklarında önemli kısıtlamaları beraberinde getirecek" diye konuştu.
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