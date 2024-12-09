Emekli maaş zammı ve refah payı belli oluyor: SGK uzmanından çarpıcı tahminler!
Emekli maaşlarına yılbaşında ne kadar zam yapılacak? Refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SGK uzmanının dikkat çeken tahminleri...
Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını, refah payı verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Emekli maaş zammıyla ilgili bir hesaplama da SGK uzmanı İsa Karakaş'tan geldi.
Emekli maaşlarına Temmuz 2024'te yüzde 24,73 oranında zam yapılmıştı. Yeni yıla sayılı günler kala tüm emeklilerin gözü yine yapılacak maaş zammına çevrildi. Peki emeklilere yılbaşında ne kadar zam yapılacak? Emekliye refah payı verilecek mi? SGK uzmanı İsa Karakaş, zam tahminini bugün Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde yazdı. İşte Karakaş'ın emekli maaş zammı hesabı....
"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince emeklilerin gelir ve aylıklarının, her yılın ocak ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar artırılarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme şekli hem kendi çalışmalarından dolayı maaş alan emekliler hem de ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanmış olan aylık ve gelirler için de geçerli bulunmaktadır.
Hâl böyle olunca TÜİK’in kasım ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte tüm emekliler, 5 aylık enflasyona göre maaşlarında ne kadar artış olacağını merak etmektedir.TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.
Buna göre Temmuz + Ağustos+ Eylül + Ekim ve Kasım ayları itibarıyla 5 aylık enflasyon farkı %8,93 olarak gerçekleşmiştir. Geriye sadece aralık aylarına ilişkin bir aylık enflasyon verisi kalmıştır."
BUGÜN İTİBARIYLA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Ekim ayı itibarıyla her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yüzde 12,07 oranında zam görünmüştü. Kasım ayı itibarıyla bu oran yüzde 14.58’e yükselmiştir.
Örneğin kök maaşı 15 bin 400 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi kasım ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmese dahi bugün itibarıyla maaşı en az 17 bin 645 TL’ye yükseldi.
Başka bir örnek olarak kök maaşı 11 bin TL olan bir emeklinin aynı şekilde kasım ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 12 bin 604 TL maaşa hak kazanmaktadır.
Bugün itibarıyla kök maaşı 10 bin 200 TL olan bir emeklinin aynı şekilde kasım ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse 11 bin 687 TL olacaktır. Bu rakam taban aylık olan 12 bin 500 TL’nin altında olduğundan bugün itibarıyla yapılan güncelleme bu emeklimizin cebine pozitif olarak yansımayacak.
YILBAŞINDA MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?
Orta Vadeli Programda 2024 yılı enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak güncellenmiştir. Merkez Bankası enflasyon tahmini ise yüzde 44. Ancak ekim ve kasım ayı enflasyonları tahminleri üzerinde gelmiştir. Geriye kalan bir aylık enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda yıllık enflasyonun yüzde 45’in altında gelmeyeceğini söyleyebiliriz.
Buna göre ocak ayında refah payı hariç olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,5 civarında güncelleme yapılması kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir.
Oda ve Banka Sandıklarının emekli zamları da SGK mevzuatı gereğince SSK’lıların zammına endesklendiğinden bunlar da aynı tutarda zam alacaklardır.
Buna göre ocak ayında maaşı 13 bin 730 TL olan bir Bağ-Kur emeklisinin eline geçmesi 15 bin 995 TL, maaşı 18 bin 110 TL olan bir SSK emeklisinin ise maaşının 21 bin 98 TL’ye yükselmesi kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir.
Geçen temmuz ayında kök maaşı yani hazine desteği olmadan gerçek maaşı taban maaş olan 10 bin TL’nin altında olanların emekli aylıkları 12 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir.
REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Ekonomi yönetiminin hedefleri tutturmak için sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceği de göz önünde bulundurulduğunda yapılacak güncellemelerde hükûmetin refah payı ya da devlet desteği konusunda cömert davranmayacağı aşikârdır.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Benim tahminim kök maaşı düşük olan emeklilerin taban aylıklarının en fazla 15 bin TL seviyesine çekilmesi yönündedir. Kök maaşı düşük olanlara hazine desteğine ilişkin düzenleme 2025/Ocak ayında ortaya çıkacaktır.
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