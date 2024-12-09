Kulis bilgileri ortaya çıktı: AKP'nin asgari ücret ve emekli maaşı beklentisi!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:20

Güncelleme: 09.12.2024 - 14:20

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı konuları, son dönemde kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Muhalefet partileri bu konudaki beklentilerini açıkça dile getirirken, AKP yöneticileri ve milletvekilleri görüşlerini daha çok kapalı toplantılarda paylaşıyor.

Yarın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. İlk toplantıda net bir rakam açıklanması beklenmiyor ancak verilecek zam oranına dair ipuçlarının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

AKP’DE İKİ FARKLI GÖRÜŞ HÂKİM

Ekonomim'in haberine göre AKP içinde asgari ücretle ilgili iki farklı yaklaşım öne çıkıyor. Parti yöneticileri daha çok ekonomi yönetiminin çizgisine uygun açıklamalar yaparken, milletvekilleri saha gözlemlerine dayalı değerlendirmelerle beklentilerini dile getiriyor.

Parti yönetiminden gelen görüşler, "Asgari ücret artışı dengeli olmalı. Geçmişte yapılan yüksek zam oranı dengesizliğe neden oldu ve bu dengeyi sağlamak zorlaştı. Beklentiyi yükselten açıklamalar, oran belirlenirken zorluk yaratır" şeklinde özetleniyor. Bu çerçevede, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin TL ve üzerinde olabileceği ifade edilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle bu rakamın 24 bin TL ve üzerine çıkabileceği iddia edildi.

MİLLETVEKİLLERİNİN TALEPLERİ

AKP'li milletvekilleri, asgari ücretin yanı sıra en düşük emekli maaşı konusunda da yüksek bir beklentiye sahip. Milletvekilleri, "Emekli maaşları yerel seçimlerde oy kaybettirdi. Vatandaş sahada tepki gösteriyor. Geçim zorluğu yaşıyorlar ve bu konuda haklılar. Asgari ücretin, 2024 sonundaki enflasyon oranına paralel artırılmasını bekliyoruz. Bu oranın yüzde 44 olacağını öngörüyoruz. Eğer yüzde 44 zam yapılırsa, asgari ücret 24 bin 432 TL olur. Bu rakamın daha yukarı çıkması sürpriz olur" değerlendirmesini yapıyor.

PARTİ İÇİNDEKİ GENEL BEKLENTİ NE?

AKP içinde genel beklenti, asgari ücretin 23 bin TL’nin altına düşmeyeceği, 25 bin TL'nin üzerine çıkmasının ise sürpriz olacağı yönünde şekilleniyor. Bu süreçte, en düşük emekli maaşının da 16 bin TL seviyesine çıkarılması gerektiği görüşü milletvekilleri tarafından sıkça dile getiriliyor.

ÖNERİLEN RAKAMLAR YAŞAMA MALİYETİNİN ALTINDA

Türk-İş'in Kasım 2024 yoksulluk sınırı raporu, asgari ücret tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 TL olarak hesaplandı.

Rapora göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 26 bin 712 TL'ye ulaştı. Mutfak enflasyonu ise aylık yüzde 0,64, on iki aylık yüzde 46,60, yıllık ortalama yüzde 67,20 olarak hesaplandı. Bu veriler, asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir dayanak olarak değerlendirilirken AKP'li milletvekillerinin önerdiği asgari ücret tutarlarının aylık yaşama maliyetinin altında olması dikkat çekti.