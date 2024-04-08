Mehmet Şimşek'ten firmalara gözdağı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, firmalara yönelik denetimler yapılacağını belirterek, "Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak" dedi.

DHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 11:09
Mehmet Şimşek'ten firmalara gözdağı!
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıplarının takipçisi olacaklarını belirtti.

Şimşek, KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağını söyledi.

X hesabından açıklama yapan Mehmet Şimşek, şunları kaydetti:

"KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak.

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."


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