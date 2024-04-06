Milyonları İlgilendiriyor... Gözler bayram sonrası Meclis'te: İşte Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde

Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:23

Güncelleme: 06.04.2024 - 12:29

Ramazan Bayramı sonrası gözler TBMM'ye gelecek düzenlemelere çevrildi. Bayram sonrası meclis ekonomi gündemiyle yoğun geçecek.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre hükümetin ilk hedefi tek haneli enflasyon olacak. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Bayram sonrası 5 düzenleme masaya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:

“Temmuz ayında emekli ve memur zammı, Aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek.

Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek.

Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak.”

Meclis’in gündemine gelecek 5 düzenleme ise şöyle:

Kripto para yasasında sona gelindi. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.

Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.

Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak.

Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek.

Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.