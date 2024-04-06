Milyonları İlgilendiriyor... Gözler bayram sonrası Meclis'te: İşte Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde

Ramazan Bayramı sonrası yoğun ekonomi gündemine odaklanıldı. Bayram sonrası 5 düzenleme masaya gelecek. İşte bayramdan sonra TBMM'ye gelecek yeni düzenlemeler ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ajandasındaki 4 kritik madde...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:23
Milyonları İlgilendiriyor... Gözler bayram sonrası Meclis'te: İşte Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde
Abone Ol google-news

Ramazan Bayramı sonrası gözler TBMM'ye gelecek düzenlemelere çevrildi. Bayram sonrası meclis ekonomi gündemiyle yoğun geçecek.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre hükümetin ilk hedefi tek haneli enflasyon olacak. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Bayram sonrası 5 düzenleme masaya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:

“Temmuz ayında emekli ve memur zammı, Aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek.

Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek.

Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak.”

Meclis’in gündemine gelecek 5 düzenleme ise şöyle:

Kripto para yasasında sona gelindi. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.

Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.

Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak.

Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek.

Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.


TCMB haberleri Mehmet Şimşek haberleri vergi istisnaları haberleri kira artışı haberleri

İlgili Haberler

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: 1 paket sigaranın vergisi ne kadar?

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: 1 paket sigaranın vergisi ne kadar?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ayçiçeğiyağında düşük gümrük vergisinin süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ayçiçeğiyağında düşük gümrük vergisinin süresi uzatıldı
SASA'nın patronu 'Servet vergisi gelsin' dedi... Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez 'Asıl olan servet vergisi değil' diyerek öneride bulundu

SASA'nın patronu 'Servet vergisi gelsin' dedi... Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez 'Asıl olan servet vergisi değil' diyerek öneride bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den 'Hatay' açıklaması: '1455 oyumuzun yazılmadığını tespit ettik'

CHP'den 'Hatay' açıklaması: '1455 oyumuzun yazılmadığını tespit ettik'
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Son Dakika... Rakibini ikiye katlamıştı! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son Dakika... Rakibini ikiye katlamıştı! Mansur Yavaş mazbatasını aldı
Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!

Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!
AKP'nin adaylık başvurusunu kabul etmediği bağımsız aday Adem Ceylan mazbatasını aldı

AKP'nin adaylık başvurusunu kabul etmediği bağımsız aday Adem Ceylan mazbatasını aldı
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 6 Nisan 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 6 Nisan 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
CHP itiraz etmişti: YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı

CHP itiraz etmişti: YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!

İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!