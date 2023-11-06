Emeklilere refah payı artışı yapılacak mı? İşte masadaki zam oranı!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:57

Güncelleme: 06.11.2023 - 09:57

Emekli maaşları, yüksek enflasyon ve artan maliyetler karşısında gün geçtikçe eriyor.

Yaklaşık 16 milyon emekli, maaşlarına gelecek zammı bekliyor.

4 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon oranı ekimde aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti.

Dört aylık emekli ve memur zam oranı netleşirken geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına refah payı artışı yapılacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇARPICI TAHMİNİ

Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Son enflasyon rakamıyla beraber tahminler yükseldi. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 37-38 civarında bir enflasyon farkı beklentisi vardı. Memur, memur emeklilerine yüzde 50’ya yakın zam beklentisi vardı.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla beraber yüzde 29.40’lık artış şu anda belirlendi. İki aylık enflasyon farkını daha bekliyoruz. Burada enflasyon tahminlerinin revize edilmesiyle birlikte en düşük emekli, en düşük memur emeklisi maaşı merak konusu oldu.

En düşük emekli maaşı 7500 TL civarında. Asgari ücretle arasındaki skalaya bakacak olursak bunun 10 bin TL seviyesinde olması gerekiyordu. Yeni dönemde en düşük emekli maaşının çok daha fazla artırılmasını bekliyoruz. En düşük emekli maaşının 12.500 TL civarında olmasını bekliyoruz.

En düşük memur emeklisi maaş 9876 TL, 14 bin 800 TL civarında olmasını bekliyoruz.

"ORANSAL ARTIŞLARI YANSIMASI İÇİN BUNUN YAPILMASI GEREKİYOR"

Öncelikle en düşük emekli maaşının kök maaşa sabitlenmesi gerekiyor. Bir kişinin asıl maaşı çok daha düşükken devlet bunu sübvanse edebiliyor.

Bundan sonraki zamların karşılık bulabilmesi adına kök maaşların en düşük emekli maaşına sabitlenmesi büyük bir reform olacaktır. Bundan sonra alacakları oransal artışlar tam olarak maaşlarına yansıyabilecektir.

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 7500 TL seviyesinden artmamıştı. Sadece 6500 TL üzerinde kök maaşı olanlar bu zamdan faydalanabildi. 6 bin ve altında kök maaşı olanların ücretleri otomatik olarak 7500 TL’ye tamamlanıyordu.

Yapılacak olan oransal artışların en düşük emekli maaşına yansıtılabilmesi için burada kök maaşların en düşük emekli maaşı seviyesinde olması gerekiyor. Biz en düşük emekli maaşının 12500 TL seviyesine gelmesini bekliyoruz.

6 aylık enflasyonun yüzde 38’ler civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. En düşük emekli maaşına ara dönemde bir zam yapılmamıştı. Yüzde 50’nin üzerinde bir artış yapılırsa en düşük emekli maaşı 12500 TL civarına gelecektir. Bu enflasyonun çok üzerinde bir tutardır."