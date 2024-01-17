Emeklilere yüzde 5'lik ek zam ne zaman hesaplara yatırılacak?

Yayınlanma: 17.01.2024 - 14:26

Güncelleme: 17.01.2024 - 14:26

SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapıldı.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi.

Ayrıca emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında sağlanacak yüzde 5 oranındaki ilave artışın maaşlara yansıması için yasal düzenleme gerekiyor.

Meclis süreci ise yarın başlıyor.

Meclis, Plan Bütçe Komisyonu AK Parti tarafından hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulan istihdamın desteklenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren 10 maddelik kanun teklifini görüşmek üzere yarın saat 11.00’de toplanacak.

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Söz konusu teklifin yarın komisyonda kabul edilmesinin ardından gelecek hafta Genel Kurul’da ele alınarak yasalaşması bekleniyor.

Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte emekli aylıklarında enflasyon oranındaki yüzde 37.5’in üzerine ilave 5 puanlık artış için Meclis süreci tamamlanmış olacak.

İşçi emeklilerinin aylıklarının ödenmesine bugün başlandı.

Enflasyon oranındaki yüzde 37.5 artış üzerinden aylıklarını alan emeklilere 5 puanlık fark ödemesi kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yapılacak.