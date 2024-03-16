Yayınlanma: 16.03.2024 - 21:31

Güncelleme: 16.03.2024 - 21:31

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi merak ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile bayram ikramiyesinin miktarı ve ne zaman yatacağını açıkladı. Peki, Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? İşte ayrıntılar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, bayram ikramiyesinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacağını açıkladı.