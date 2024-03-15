Gaziantep’te emeklileri dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep’te emekli vatandaşların banka kartlarını alıp yerine başka kart vererek dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:17
Gaziantep’te emeklileri dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emekli vatandaşlara yardımcı olmak bahanesiyle kartlarını alıp yerine başka kart vererek hesaptaki paralarını çekmek suretiyle 6 dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yakalanan şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.


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