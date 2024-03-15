Gaziantep’te emeklileri dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı
Gaziantep’te emekli vatandaşların banka kartlarını alıp yerine başka kart vererek dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emekli vatandaşlara yardımcı olmak bahanesiyle kartlarını alıp yerine başka kart vererek hesaptaki paralarını çekmek suretiyle 6 dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Yakalanan şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- ‘Onun için çatlıyor…’
- Sıfat belli, suç belli değil!
- Büyükşehir sıkıntısı!
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- Kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!
- Altın kıyağı kimlere yapıldı?
- Baba Bülent Cihantimur adliyede
- 'Merkez' beklenti anketini açıkladı!