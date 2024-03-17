Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:22

Güncelleme: 17.03.2024 - 15:22

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi merak ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile bayram ikramiyesinin miktarı ve ne zaman yatacağını açıkladı. Peki, Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Daha önce olmayan bayram ikramiyesi bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. "

BAYRAM İKRAMİYELERİ 3 BİN TL OLDU

8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Düzenlemeyle emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı artırılacak. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.