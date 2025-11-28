Emeklilikte ‘çifte maaş’ düzenlemesi çağrısı: OECD raporunda Türkiye uyarısı!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2025 yılı emeklilik raporu, nüfusun hızla yaşlanmasının işgücü piyasası ve emeklilik sistemleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ortaya koydu. OECD, yaşlanmanın etkilerini azaltmak için ülkelerin emeklilerin çalışma hayatına katılımını artıracak düzenlemeler yapması gerektiğini vurgularken, Türkiye’nin 2050 sonrası yaşlı nüfus artışında dünyada ön sıralarda yer alacağı belirtildi.

YAŞLI NÜFUS HIZLA ARTIYOR

Rapora göre OECD genelinde 65 yaş üstü nüfusun, 20-64 yaş aralığındaki nüfusa oranı 2000’de yüzde 22 iken 2025’te yüzde 33’e yükseldi. Bu oranın 2050’de yüzde 52’ye çıkması bekleniyor. Türkiye de benzer bir eğilim sergileyerek 2050’de OECD ortalamasının üzerine çıkacak. 2050-2075 döneminde Şili, Kolombiya, Kosta Rika, İzlanda, Litvanya ve Meksika ile birlikte yaşlı nüfusu en hızlı artan ülkeler arasında yer alacak.

TÜRKİYE’DE EMEKLİLİKTE FARKLI UYGULAMALAR

Raporda Türkiye’ye ilişkin öne çıkan bir diğer konu, emeklilik sonrası çalışma kısıtlamaları oldu. Türkiye’de 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, emekli aylıkları kesilmeden 4/a (işçi) ve 4/b (esnaf) statüsünde çalışabiliyor. Ancak 1 Ekim 2008’den sonra ilk kez sigorta girişi yapanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse emekli aylıkları kesiliyor. Bu gruptakilerin bir kısmı 58–60, bir kısmı ise 61–65 yaşlarında emekli olacak.

ÇALIŞAN NÜFUSTA AZALMA: BABY BOOMER ETKİSİ

OECD, nüfus yaşlanmasının temel sebeplerinden birinin “baby boomer” kuşağının yaşlanması olduğunu belirtti. Önümüzdeki 40 yılda çalışma çağındaki nüfusun OECD ülkeleri genelinde ortalama yüzde 13 azalması öngörülüyor. İstihdam verilerine göre, OECD ülkelerinde 55-64 yaş grubunun yüzde 65,5’i, 65-69 yaş grubunun yüzde 25,7’si ve 25-54 yaş grubunun yüzde 82,5’i işgücünde yer alıyor. Türkiye ise yüzde 38’lik oranla 55-64 yaş grubunun istihdamında OECD’nin en düşük seviyesinde bulunuyor.

DOĞURGANLIKTA DÜŞÜŞ YAŞLANMAYI HIZLANDIRIYOR

Raporda doğurganlık oranlarındaki sert düşüşün yaşlanmayı hızlandırdığı vurgulandı. OECD ülkelerinde doğurganlık 1960’lardan bu yana yarı yarıya azalırken, nüfus yenileme seviyesi olan 2,1’in altındaki oranlar her yeni neslin bir öncekinden daha küçük olmasına neden oluyor. Önceki projeksiyonların da aşırı iyimser olduğu belirtiliyor; 1994’te 2025 için öngörülen 2,01’lik doğurganlık oranı, gerçekte 1,46 olarak gerçekleşti.

‘EMEKLİLİKTE ÇİFTE MAAŞ’ ÖNERİSİ

Habertürk’te yer alan habere göre OECD, düşen doğurganlık ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle emeklilik sistemlerinin finansal sürdürülebilirliğinin risk altında olduğunu belirtiyor. Çözüm olarak, normal emeklilik yaşından sonra çalışmaya devam edenlerin emekli aylığı almasının önündeki engellerin kaldırılması öneriliyor. Raporda, emekli aylığının kesilmesinin, yaşlanan toplumda daha uzun süre çalışmayı teşvik etme hedefine ters düştüğü, çalışmaya devam eden emeklilerin ise ülkeye üretim ve vergi geliri yoluyla katkı sağladığı vurgulanıyor.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YAŞLI ÇALIŞANI ZAYIF KONUMA İTİYOR

Rapor ayrıca, emekli aylığı bağlatmak için iş sözleşmesinin zorunlu feshedilmesini eleştiriyor. Bu uygulamanın, yaşlı çalışanları emeklilik öncesine kıyasla daha zayıf çalışma koşullarına itebileceği ifade ediliyor.

OECD’nin bulguları, yaşlanan nüfusla mücadelede en kritik aracın emeklilerin işgücüne katılımını kolaylaştırmak olduğuna işaret ediyor. Türkiye için rapor, hem demografik dönüşümün hızına hem de emeklilik sonrası çalışma kısıtlamalarının yeniden düzenlenmesi gerekliliğine dikkat çeken önemli bir uyarı niteliği taşıyor.