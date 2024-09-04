Emeklilikte tarih ayrıntısına dikkat
Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi tutarsa, 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenler, 2025 yılında verenlerden yüzde 30’luk bir farkla daha yüksek maaş alacak. Son günlerde gündeme getirilen ve tartışılan bu durumu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) yetkilileri değerlendirdi.
Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli maaşı miktarını etkiliyor. Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi tutarsa, 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenler, 2025 yılında verenlerden yüzde 30’luk bir farkla daha yüksek maaş alacak. Son günlerde gündeme getirilen ve tartışılan bu durumu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) yetkilileri değerlendirdi. Böyle bir farkın olmaması gerektiğinin altını çizen yetkililer şu uyarıları yaptı:
“Bu sistemden kaynaklanan ve mutlaka düzenlenmesi gereken bir uygulama. Bu konuda hükümetin bir çalışma yapıp yapmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı, durum net değil. Bu yüzden insanlar tedirgin oluyor. TÜED olarak önerimiz, yıl farkı olmadan, prim kazançları, prim ödeme gün sayıları aynı olanların emekli aylıkları hangi yılda emekli olduğundan bağımsız olarak aynı olmalı.”
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