Emeklinin Bayram ikramiyesinde yeni kulis! 'Çalışma yapılıyor' dedi, yeni zam için rakam verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı. Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, emeklilerin tepkilerine neden olan bayram ikramiyelerindeki artışın yeniden gözden geçirileceğini düşündüğünü aktararak, son kulis bilgilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:45
Emeklinin Bayram ikramiyesinde yeni kulis! 'Çalışma yapılıyor' dedi, yeni zam için rakam verdi
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Türkiye’nin zorlu ekonomik koşulları halkın geçim problemini her geçen gün daha fazla büyütürken durum emekliler için çok daha ağır. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.

Yargı alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte yer alan maddelerden biri de emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında alacakları ödemelerle alakalı. Teklife göre bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılacak.

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Emeklilerde hayal kırıklığı yaratan ikramiye artışına ilişkin yeni düzenleme yapılacağı senaryosu ağırlık kazanıyor. 

Dr. Şeref Oğuz, emeklilerin tepkilerine neden olan bayram ikramiyelerindeki artışın yeniden gözden geçirileceğini düşündüğünü aktararak, son kulis bilgilerini paylaştı.

Ekonomim'in aktardığına göre, hükümete yakın çevrelerden edindiği bilgileri paylaşan Oğuz, "İkramiyenin artırılması konusunda çalıpşma yapılıyor. Tahminim 2 bin lira daha artış söz konusu olacak. Yani emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılacak" dedi.

NE ZAMAN DUYURULACAK? 

Söz konusu artışın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağını söyleyen Oğuz, "Sanıyorum mart ayının ortasında seçimlere kısa bir süre kala bu açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.

 


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