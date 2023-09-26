Emekliye ara zam ne zaman gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:25

Güncelleme: 26.09.2023 - 14:25

Emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan milyonlarca emekli ek zammı merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda bugün toplanması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddelerinden birisi emekli aylıklarına yapılacak maaş zammı olacak. Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demişti. Ayrıca emekli maaşlarına ilişkin yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan oluşan 3’lü mekanizmanın çalışmaları sürüyor. Meclis’in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM NE ZAMAN?

Emekli maaşlarına yapılması planlanan en zam için gözler Meclis’in açılacağı tarihe çevrilecek. Bu nedenle ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da yapılacak düzenlemeyle artırılması bekleniyor. 2023 yılı mevcut enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7 bin 500 liralık en düşük emekli aylığının 10 bin 332 liraya yükseleceği görülmekte. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise, haziran ayında yapılan emekli zamlarını ardından Asgari ücretin 8 bin 500 en düşük emekli aylığının 7 bin 500 olduğunu ve en düşük emekli aylığının asgari ücretin yüzde 88’i kadar olduğunu ifade etti. Karakaş Sadece asgari ücret bazında bile emeklilerin maaşlarının korunması halinde yüne yüzde 88’lik bir zammın yapılması gerektiğini söyleyerek, “Buradan hareketle şu anda asgari ücretin 11 bin 400 olduğunu ele aldığımızda en düşük emekli maaşının 10 lira civarında olması gerektiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.