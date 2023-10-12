Emekliye ikramiye tartışması: CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecek

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:30

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:33

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili tartışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'bütçe imkanlarına göre en iyisi yaptık' mesajını savundu.

Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık hayırlı olsun emeklilerimize. Çalışan emeklileri kapsam dışı bıraktık takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçede kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu hayırlı olsun bunun dışında da gündemimizde bir çalışma söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Çalışanların kapsam dışı kalması anayasaya aykırı değil iddiasında bulunan Işıkhan, "Yok anayasaya aykırılık zaten emekli olmuş çalışmaya devam ediyor. Bizim hedef grubunuz sosyal devlet olarak da mağdur durumda olan emeklilerimizi kapsam içine almaktı. Bu hayırlı oldu bence çok güzel bir sonuç elde ettik" dedi.

CHP, ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİTMEYİ PLANLIYOR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise düzenlemenin mevcut hali ile çıkması durumunda Anayasa Mahkmesine gideceklerini söyledi.

Başarır, "Çalışan emeklilere bu para verilmiyor neden çünkü onların ihtiyacı yokmuş. Eğer böyle geçer Anayasa Mahkemesi'ne mutlaka götüreceğiz çünkü eşitlik ilkesine aykırı. Bu bir utanç meselesi. Emekli açlığa teslim edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

AKP GRUP BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'e tüm emeklilere 5 bin lira verilmemesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna yönelik tartışmaların hatırlatıldı.

Güler, "Muhalefet partilerinden de bu konuda bir itiraz olabilir. Anayasa Mahkemesi süreci de değerlendirilebilir ama ben çok olduğunu düşünmüyorum. Nihayetinde özlük haklarına yönelik bir destektir, düzenlemedir. Farklı maaş durumları olabilir. Her bir çalışanın özlük hakları konusunda, emeklilik konusunda farklı maaş türleri, ikramiye çeşitleri olabilir. Bu kapsamda değerlendirmekte fayda var" ifadelerini kullandı.