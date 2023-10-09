Emeklilere ne kadar 29 Ekim ikramiyesi yatacak? Cumhuriyet ikramiyesini kimler alabilecek? 29 Ekim ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
29 Ekim'de emeklilere verilecek ikramiyeye dair açıklama AKPli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Emeklilere ne kadar 29 Ekim ikramiyesi yatacak? Cumhuriyet ikramiyesini kimler alabilecek? 29 Ekim ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
Son yıllarda Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyesi ile ilgili gelişmeler, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yeniden gündeme geldi.
Bir kereye mahsus olmak üzere, emekli yurttaşlara ve hak sahiplerine 5000 lira tutarında ikramiye ödenmesi gündemde. Konuya ilişkin açıklama AKPli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
İşte, 29 Ekim emekli ikramiyesinde ayrıntılar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin sonrasında açıklama yapan Erdoğan, Kasım ayının ilk haftasında emekli olup çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus 5.000 TL ikramiye verileceğini açıkladı.
İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?
Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak.
Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.
KİMLER ALABİLECEK?
Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emekliler bu düzenlemenin dışında bırakılacak.
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