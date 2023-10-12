Son dakika... 'Emekliye ikramiye' torba yasada
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ’Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi’ önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.
Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi.
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