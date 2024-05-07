Emekliye seyyanen zam kulisi! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:50

Güncelleme: 07.05.2024 - 16:20

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor.

Bilindiği üzere memur ve emekliler, yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, TÜFE nisan ayında yüzde 3,18 artarken yıllık bazda ise yüzde 69,80'e yükseldi.

KÖK AYLIKLARI BEKLEYEN 'SIFIR ZAM' TEHLİKESİ

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklisi ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 olarak belirlendi. 6 aylık enflasyon farkının belli olması için TÜİK'in mayıs ve haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor.

Fakat kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri, sıfır zam veya düşük zam alabilir. Bu durum, emeklilerin alım gücünde önemli bir düşüşe yol açabilir.

Peki en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılır mı? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, kulis bilgilerini paylaştı.

HÜKÜMET ÇEVRESİNDEN BASKI VAR

Hükümet çevresinden düşük maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması yönünde baskı olduğunu söyleyen Karakaş, kulis bilgilerine göre hükümetin 3 bin TL veya 4 bin TL seyyanen zam vermeyi planladığını ifade etti.

Ancak İsa Karakaş, ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürme gerekçesiyle seyyanen zamma karşı olduğunu da belirterek bütçeden gelen kaynakların sınırlı olması nedeniyle seyyanen zam verme konusunda çekinceler olduğunu aktardı.

"2016 YILINA KADAR SENEDE İKİ KEZ BELİRLENDİ"

TÜRK-İŞ raporuna göre ise, 2024 Nisan ayı açlık sınırı 17.725 TL olurken yoksulluk sınırı ise 57.736 TL tutarında gerçekleşti.

Böylece yılın henüz dördüncü ayında asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı.

Asgari ücretin enflasyona karşı eriyen alım gücünü korumak ve sosyal adaleti sağlamak için temmuz ayında mutlaka güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş şunları kaydetti:

"Asgari ücreti istediğiniz zaman artırabilirsiniz. Bunun için yasa çıkarmaya gerek yok. Yasal engel yok. Mesela 2001 yıllarının başında asgari ücreti 4 kez artırmışız. 1 yılda 4 kez, ondan sonra üç kez de artırmışız. 2016 yılına kadar hem Ocak hem Temmuz olmak üzere iki kez arttırmışız. Enflasyon düştükten sonra bir kez bir kez belirlemeye başlamışız. 2022 yılına geldiğimiz zaman yüksek enflasyonla birlikte tekrar iki defa artırmak zorunda kaldık."

ANAYASA İHLAL EDİLİYOR

Asgari ücretin sadece gıdayla beslenme ile ilgili bir olay olmadığını, aynı zamanda ulaşımdan kiraya, yeme-içmeden barınmaya ve kültürel ihtiyaçlara kadar birçok kalemleri kapsadığını da belirten SGK Başuzmanı Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında olması halinde yasanın ve anayasanın ihlal edildiğini söyledi.

SGK Başuzmanı, asgari ücrete zam yapılmaması halinde çalışanların 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle yüzde 25 oranında bir gelir kaybına uğrayacağını dile getirdi.

İsa Karakaş, en az yüzde 25 oranında bir güncelleme yapılması gerektiğini ve bunun sadece 8 milyon asgari ücret alan kişiyi değil, aynı zamanda asgari ücrete komşu ücret alan milyonlarca kişiyi de kapsayacağını vurguladı.