Konut piyasasında iki yıl sonra ilk: İşte konut almak için en doğru zaman!
Konut Fiyat Endeksi, iki yıl aradan sonra ilk kez İnşaat Maliyet Endeksi'nin altında artış gösterdi. Bu durum fiyatlarında düşüş beklentisini güçlendirirken Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konut piyasasında iki yıl sonra bir ilk yaşandı.
Konut Fiyat Endeksi, Ocak 2022'den beri ilk kez İnşaat Maliyet Endeksi'nin altında artış kaydetti.
Ayrıca Merkez Bankası'nın faiz artırımları, yabancı yatırımcıların talepteki azalışı ve artan inşaat maliyetleri gibi faktörler, konut fiyatlarında düşüş beklentisine yol açtı.
Bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde konut fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edilirken Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK
Büyükduman, konut fiyatlarının önümüzdeki 6 ay ila 1 yıl boyunca enflasyonun gerisinde kalacağını vurguladı. Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarını etkileyen faktörler arasında artan inşaat maliyetlerini, yabancıların talebinin azalması ve yüksek faiz oranlarını gösterdi.
Konut fiyatlarının enflasyonun altında seyredeceğini belirten Büyükduman, acil bir ihtiyaç yoksa konut alımını ertelemenin daha avantajlı olabileceğini kaydetti.
İKİNCİ EL KONUTLAR TERCİH EDİLEBİLİR
Nakit alımlarda ise pazarlık imkanının olanların özellikle bu dönemlerde daha uygun fiyatlara konut satın alabileceğini ifade etti.
Sıfır konutlarda fiyatların hala yüksek olduğunu vurgulayan Ahmet Büyükduman, ikinci el konutların tercih edilebileceğini söyledi.
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, konut piyasasının önümüzdeki dönemde belirsizlikle karşı karşıya olduğunu belirterek faiz oranlarının seyrine, enflasyona ve yabancı yatırımcıların talepteki değişimine bağlı olarak piyasada yeni dalgalanmalar yaşanabileceğini sözlerine ekledi.
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