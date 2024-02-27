Emekliler dikkat! Maaş promosyonlarında son gün 29 Şubat

İHA
27 Şubat 2024 Salı, 13:49
Emekliler dikkat! Maaş promosyonlarında son gün 29 Şubat

Emekliler, banka promosyonları için 29 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek. Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.

Emekliler dikkat! Maaş promosyonlarında son gün 29 Şubat

Bankalarda promosyon hareketliliği sürüyor. Emekli maaşı promosyonlarında 29 Şubat’a kadar başvuru yapılabilecek.

Emekliler dikkat! Maaş promosyonlarında son gün 29 Şubat

2024 yılı ilk 6 aylık emekli maaşlarının belli olmasıyla ocak ayından itibaren bankalar promosyonlarının güncellemeye başladı.

Emekliler dikkat! Maaş promosyonlarında son gün 29 Şubat

Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak.

Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat’a kadar başvuru kabul ediyor.

Emekliler dikkat! Maaş promosyonlarında son gün 29 Şubat

Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.

Emekliler dikkat! Maaş promosyonlarında son gün 29 Şubat

Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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