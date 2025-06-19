Emekliye yeni maaş ve promosyon fırsatı: Temmuz zammı ne kadar olacak?

ZAM ORANI ENFLASYONLA NETLEŞECEK
Maaşlara yapılacak zam oranını 6 aylık enflasyon belirleyecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine doğrudan yansıtılacak bu oran, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı şeklinde hesaplanacak.
PROMOSYON TUTARLARI YÜKSELECEK
Temmuz zammı, emeklilerin bankalardan aldığı promosyon ödemelerini de etkileyebilir. Promosyonlar, emekli maaşı tutarına göre belirleniyor. Bu nedenle maaşlardaki artış, daha yüksek promosyon ödemeleri anlamına gelecek. Şu anda 20 bin TL’nin üzerinde promosyon sunan banka sayısı 9’a çıktı ve bu sayının artması bekleniyor.
PROMOSYONLARDA YENİ TABANLAR GÜNDEMDE
Emeklilere sunulan promosyonlar, maaş dilimlerine göre değişiyor. Temmuz ayında maaşlara yapılacak yüzde 16-18’lik artış, birçok emeklinin daha yüksek promosyon dilimine geçmesini sağlayacak. Örneğin 15 bin TL maaş alan bir emekli şu anda 8 bin TL civarında promosyon alırken, temmuz zammıyla bu tutar 12 bin TL’ye çıkabilecek.
PROMOSYON DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN CAYMA HAKKI KULLANILACAK
Halihazırda promosyon anlaşması olan emekliler, temmuz zammının ardından yeni bir başvuru yaparak bankalarını değiştirebilir. Emekliler, mevcut sözleşmeden cayarak kalan süreye ait promosyonu iade edip ister aynı bankadan ister başka bir bankadan daha yüksek promosyon alma hakkına sahip olacak.