Emekliye yeni maaş ve promosyon fırsatı: Temmuz zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşmek üzere. Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı maaş artışı, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte belirlenecek. Zam oranı yalnızca maaşları değil, aynı zamanda emekli promosyon ödemelerini de doğrudan etkileyecek.

Temmuz ayı itibarıyla hem memurlar hem de tüm emekliler, yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artış, dul ve yetim aylığı alanları da kapsayacak. Ayrıca memur maaşlarına yapılacak zam; 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası ve SED ödemeleri gibi sosyal yardım ödemelerini de değiştirecek.

ZAM ORANI ENFLASYONLA NETLEŞECEK Maaşlara yapılacak zam oranını 6 aylık enflasyon belirleyecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine doğrudan yansıtılacak bu oran, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı şeklinde hesaplanacak.

Henüz kesin zam oranı açıklanmasa da, 5 aylık enflasyon verisi yüzde 15,09 olarak netleşti. Haziran ayı enflasyonunun ardından bu oran yüzde 16 ila yüzde 18 aralığında şekillenebilir.

PROMOSYON TUTARLARI YÜKSELECEK Temmuz zammı, emeklilerin bankalardan aldığı promosyon ödemelerini de etkileyebilir. Promosyonlar, emekli maaşı tutarına göre belirleniyor. Bu nedenle maaşlardaki artış, daha yüksek promosyon ödemeleri anlamına gelecek. Şu anda 20 bin TL’nin üzerinde promosyon sunan banka sayısı 9’a çıktı ve bu sayının artması bekleniyor.

PROMOSYONLARDA YENİ TABANLAR GÜNDEMDE Emeklilere sunulan promosyonlar, maaş dilimlerine göre değişiyor. Temmuz ayında maaşlara yapılacak yüzde 16-18’lik artış, birçok emeklinin daha yüksek promosyon dilimine geçmesini sağlayacak. Örneğin 15 bin TL maaş alan bir emekli şu anda 8 bin TL civarında promosyon alırken, temmuz zammıyla bu tutar 12 bin TL’ye çıkabilecek.