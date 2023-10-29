Emekliyi hüsran bekliyor: Aylıklardaki artış belli oldu

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 07:48

Geçinemeyen milyonlarca emekli gelecek yıl aylıklarında iyi bir artış beklerken iktidar mevzuatta ne artış öngörülüyorsa onu yapmaya hazırlanıyor.

İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıkları, gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre artırılıyor. Bu kapsamda ocak ve temmuz aylarında aylıklara zam yapılıyor. Memur emekli aylıkları ise toplusözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklar düşük kaldığı için iktidar “en düşük aylık” uygulamasını başlattı.

Şu anda en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL. Yaklaşık 10 milyon emekli açlık sınırı ile asgari ücretin çok altındaki bu aylıkla bir ay geçinmeye çalışıyor. Milyonlarca emekli, aylıklarında hemen artış yapılmasını beklerken iktidar yılbaşını işaret ediyor. Emekliler, mevzuattaki artışların dışında aylıklarına ek zam yapılmasını istiyor. Memur emeklileri öncelikle 8 bin 77 TL’lik seyyanen zammın kendilerine de verilmesini bekliyor. Ancak iktidar emekliyi bir kez daha hayal kırıklığına uğratmaya hazırlanıyor. 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, emekli aylıklarındaki artışın ne kadar olacağı belirtildi.

SÖZLEŞME VURGUSU

Programda şöyle denildi:

“Ücretli veya kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2024 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacaktır. Memur emekli aylıklarının ise toplusözleşme hükümlerine göre 2024 yılının ocak ayında yüzde 15, temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılması, enflasyon farklarının da ayrıca ilave edilmesi öngörülmüştür.”

İktidarın emekli aylıkları konusunda yıllık programında yer verdiği bu hedefler ek bir artış öngörmüyor. Sadece mevzuat gereği zaten ocak ve temmuz aylarında yapılması gereken artışları içeriyor.

Öte yandan, yine yıllık plandaki tedbirler kapsamında sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve SGK’nin doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa uyumlu olarak emeklilik yaşının belirlenmesi için otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapacağı da belirtildi.