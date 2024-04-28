Emin misiniz Sayın Şimşek! Vergide 'amansız' sıfırlamalar...

Yayınlanma: 28.04.2024 - 11:33

Güncelleme: 28.04.2024 - 11:33

İktidar ekonomik krizin faturasını yine yurttaşa kesmeye niyetlendi.

Dolaylı vergi gelirlerinin yüzde 60'ı aştığı Türkiye'de, vergi sistemi hala orta ve düşük gelirli grubun üzerinde şekilleniyor.

Özellikle yerel seçimlerin sonuçlanmasının ardından ise vergi gelirlerine yoğunlaşıldı.

Vergi gelirleri konusunda ipi sıkı tutan Hazine ve Maliye Bakanlığı sadece İstanbul'da yıl başından bugüne kadar 33.360 denetim yaptı.

'GEÇMİŞTE NERDEYDİNİZ' DEDİRTTİ

Bakan Mehmet Şimşek de amansız mücadele döneminin başladığını vurgulayarak, "Kayıt dışılıkla amansız mücadele dönemi… Vergi kaçırana taviz yok!" şeklinde konuştu.

İktidarın bu tavrı ise 'geçmişte nerdeydiniz?' dedirtti.

Mayıs 2023'te Resmi Gazete’de yayımlanan belgelere göre, tam 1503 kez şirketlere teşvik verildi. Defalarca vergi borcu silinen 5’li Çete’den Kalyon ve Limak ile AKP’ye yakın patronların şirketleri bu teşviklerden faydalandı.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, şirketlere vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, sigorta pirimi işçi hissesi desteği, sigorta pirimi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz veya kâr payı desteği gibi teşvikler sağlandı. Bu teşviklerden yerli ve yabancı firmalar faydalandı.

Teşvik alan bazı firmalar ve aldıkları teşvikler şöyle:

¦ AKP ile yakın ilişkileri olan Alarko Holding’e bağlı Alarko Carrier 350 milyon 938 bin TL’lik yatırım karşılığında teşvik aldı. Şirketin aldığı teşviklerin önemli bir kısmı vergilerden oluştu.

Şirkete faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 yatırıma katkı oranı verildi. Alarko Holding Kurucusu Leyla Alaton geçen yıl AKP’nin düzenlediği Üreten Kadınlar Kadın Emeği Zirvesi’ne katılmıştı.

¦ Bursa’da bulunan Anipek Tekstil de teşviklerden faydalandı. Şirket 101 milyon 283 bin TL’lik yatırım ve dokumaların boyanması karşılığında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 3 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 55 vergi indirimi, yüzde 20 yatırıma katkı oranı teşvikleri sağlandı.

¦ Yine AKP’yle yakın ilişkileri olan, hatta 2018 yılında Abdullah Özer AKP’den milletvekili aday adayı olduğunda onun için çalışacağını söyleyen Çetin Nuhoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü Tırsan Treyler de teşviklerden payını aldı. Şirket 239 milyon TL’lik yatırım ve elektrik enerjisi üretimi karşılığında KDV istisnası, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 yatırıma katkı oranı aldı.

¦ 5’li Çete’den de yine teşviklerden payını alan firmalar oldu. AKP’den en çok ihale alan firmalardan Limak Holding’e bağlı Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi 1 milyar 890 milyon TL’lik yatırım karşılığında şu teşvikleri aldı: Faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı oranı. Limak’ın daha önce tam 19 defa vergi borcu silinmişti.

¦ Yine 5’li Çete’nin bir diğer üyesi Kalyon’da teşviklerden yararlandı. Kalyon İşletme ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi 137 milyon 624 bin TL’lik yatırım ve elektrik enerjisi üretimi karşılığında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 yatırıma katkı oranı teşvikleri aldı. Kalyon’un da daha önce defalarca vergi borcu silinmişti.

¦ AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllardır dostluğu olan Mustafa Latif Topbaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bahariye Mensucat da teşvik listesinde yer aldı. Şirket, 158 milyon 323 bin TL’lik yatırım karşılığında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası teşviklerinden faydalandı. Topbaş aynı zamanda Erenköy Cemaati’nden. Topbaş 2014 yılında bir açıklamasında Erdoğan’la 35 yılı aşkın süredir dost olduklarını söylemişti.

¦ Orjin Gayrimenkul’e ise bir ay içinde iki defa teşvik verilmesi kararlaştırıldı. Şirkete 284 milyon 893 bin TL ve 206 milyon 367 bin TL’lik iki yatırım karşılığında şu teşvikleri aldı:

Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 yatırıma katkı oranı.

¦ 17-25 Aralık operasyonlarının ardından ortaya çıkan ses kayıtlarında adı geçen Ali Kibar da teşviklerden yararlandı. Kibar’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Kibar Holding’e bağlı İspak Ambalaj 264 milyon 679 bin TL’lik yatırım karşılığında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası aldı. Ses kayıtlarında Kibar’ın TÜRGEV’e bağış yapmak istediği belirtilmiş, bir diğer kayıtta, vakfa 1 milyon yatırdığı ifade edilmişti.

¦ Yine Erdoğan’la yakın ilişkileri bulunan Mehmet Hanefi Öksüz’ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu KİPAŞ Holding’e bağlı KÇS Kahramanmaraş Çimento’ya da teşvik verilmesi kararlaştırıldı. Şirkete 114 milyon 975 bin TL’lik yatırım karşılığında faiz desteği, gelir vergisi stopaj desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl sigorta prim desteği, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı oranı verildi.