Emlak piyasasında yeni dönem: Fiyat artışlarına sınırlama yolda!

Kira ve satış fiyatlarındaki sürekli artışlar gündemi işgal etmeye devam ederken, emlak ilan sitelerinin uyguladığı yüksek ücretler de tartışma konusu haline geldi.

Hükümet, sektörde oluşan tekelleşme riskine ve ilan ücretlerinin kira fiyatlarını dolaylı yoldan artırmasına ilişkin şikâyetler üzerine harekete geçmek üzere.

İLAN ÜCRETLERİ KİRA BEDELİNE NASIL ETKİ EDİYOR?

İlan verme maliyetlerinin kiralık konut piyasasında fiyatları yukarı çektiği yönündeki artan eleştiriler üzerine, ilan ücretlerine üst sınır getirilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Emlak sitelerinde 2020 yılında yaklaşık 8 bin TL olan yıllık ilan paketi ücretleri, bugün 200 bin TL’ye kadar yükseldi. Bu artış, bireysel kullanıcıları da etkiliyor; tek bir ilan ücreti 3 bin TL’ye ulaşıyor. Uzmanlar, bu durumun birçok mülk sahibinin ilan maliyetini doğrudan kira bedeline yansıtmasına neden olduğunu ve piyasada gereksiz fiyat şişkinliğine yol açtığını vurguluyor.

SEKTÖRDE MAĞDURİYET VE TEKELLEŞME RİSKİ

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, artan ilan ücretlerinin sektörde ciddi mağduriyet yarattığını belirtti. Akçam, "Emlak ofislerinden gelen şikâyet sayısı 10 bini aştı. İlan ücretleri bazı bölgelerde ofis kiralarının bile önüne geçti. Bu durum sektörde rekabeti boğuyor, hizmet kalitesini düşürüyor" dedi. Ayrıca, ilan platformlarının uyguladığı ücret politikalarının sektörü tekelleşmeye sürüklediğine dikkat çekerek, küçük ve orta ölçekli emlak ofislerinin giderek sistem dışına itildiğini vurguladı.

REKABET KURUMU'NDAN ÖNLEM

Rekabet Kurumu da ilan piyasasındaki tekelleşme eğilimine karşı adım atmış, 2023 yılında sektördeki en büyük platforma 40,1 milyon TL’lik idari para cezası kesmişti.

Yeni hazırlanan düzenlemenin, benzer uygulamaların önüne geçmeyi ve hem bireysel kullanıcıların hem de emlak profesyonellerinin daha erişilebilir koşullarda ilan verebilmesini amaçladığı belirtiliyor.