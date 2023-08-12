Emlakçılardan ev sahiplerine ’merhamet’ çağrısı

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Trabzon halkının depremzedelere gösterdiği duyarlılığı üniversite öğrencilerine de göstermelerini istedi.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:43
Emlakçılardan ev sahiplerine ’merhamet’ çağrısı
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Trabzon’un yüzde 300’e yaklaşan kira artış oranlarıyla Türkiye genelinde neredeyse ilk sırada.

Kira artış oranları nedeniyle Trabzon’da öğrenim görecek olan gençlerin ev bulamama nedeniyle ciddi mağduriyet yaşandığını kaydeden Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, “Artık önümüzde okullar, üniversiteler açılacak. Fiyatlara baktığımız zaman Trabzon genelinde çok ciddi anlamda yüksek kira oranları var. Bu anlamda anne babalar, 81 ilden çocuklarını eğitimini sağlamak için gönderiyorlar. Bu çocuklar burada kiralar karşısında eğitim, barınma ihtiyaçlarını giderme hususunda nasıl hayatlarını idame ettirecek ? Gelecek olan çocuklarımıza, öğrencilerimize toplum olarak el atılmasını istiyoruz" dedi.

Sözlerinin devamında deprem sonrası ev konusunda Trabzon'da yoğunluk olduğunu belirten Taflan şunlaı söyledi:

"Bu anlamda bölge insanına, emlak danışmanı arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Elde olan bütün gayri menkuller deprem bölgesinden gelenlere tahsis edildi ve hiçbir ücret alınmadan. Hatta bırakın hizmet bedelini bunlardan kira dahi talep edilmedi. Toplum olarak merhametli insanlarız bu merhameti en azından önümüzdeki dönem için ilimizde öğrenim görecek olan gençlerimize göstermemiz gerekir diye düşünüyorum” 


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