Emniyet personeli promosyonu belli oldu

21 Ekim 2025 tarihinde yapılan ihalede, personel başına 100 bin TL promosyon ödemesi kararlaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) 'den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu Üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. İse teklifini 100 bin TL'ye yükseltmiştir.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle" paylaşımını yaptı.