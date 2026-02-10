Emniyet ve SGK'den araç sahiplerine kritik uyarı: O hatanın cezası 200 bin TL!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak denetimleri kapsamında, ticari araçlarda görev yapan sürücülerin sigorta durumları kontrol edilmeye başlandı. 2026 yılında devreye alınacak trafik düzenlemeleri öncesinde hayata geçirilen uygulama, araç sahipleri açısından önemli sonuçlar doğuruyor.

SİGORTASIZ ŞOFÖR TESPİTİNE AĞIR YAPTIRIM

Denetimlerde, ticari araçları kullanan sürücülerin SGK’ye bildirilip bildirilmediği inceleniyor. Sigortasız şoför çalıştırdığı belirlenen şirketler, 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesi kapsamında yüksek idari para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, araç sahiplerinin araçlarını başkalarına kullandırırken daha dikkatli olmasını zorunlu kılıyor.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ YAPMAYANA YÜKSEK CEZA

Mevzuata göre, işe giriş bildirgesi yapılmayan her bir işçi için 2 asgari ücret tutarında 66 bin 60 TL idari para cezası uygulanıyor. İhlalin tekrarlanması halinde ise ceza 5 kat asgari ücret, yani 198 bin 180 TL seviyesine çıkıyor.

Bunun yanı sıra, aylık prim ve hizmet belgesinde bildirimin yapılmaması, ücret bordrosunda yer almaması ya da kayıtların geçersiz sayılması gibi durumlarda da ek yaptırımlar devreye giriyor.

KİRALIK ARAÇTA İSTİSNA VAR, SORUMLULUK DEVAM EDİYOR

Araç kiralama sözleşmesi kapsamında sigortalı şoför çalıştıranlar bu cezaların dışında tutuluyor. Ancak olası bir trafik kazasında hukuki ve mali sorumluluğun araç sahibine ait olmaya devam ettiği vurgulanıyor.

SGK ve Emniyet’in ortak denetimleriyle birlikte, ticari araç sahipleri açısından sigortalı şoför çalıştırma zorunluluğu daha sıkı biçimde uygulanmaya başlanmış durumda.