EMO'dan TEİAŞ'a tepki: ‘Enerjiyi kanser eder'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 14:19

Güncelleme: 07.01.2025 - 14:19

EMO Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, TEİAŞ’ın 3 Temmuz 2021 tarihinde özelleştirme kapsamına alındığını ve özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü anımsattı. 2022 sonuna kadar hiçbir açıklama yapılmadığına işaret eden EMO, 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na resmi yazıyla süre uzatımı yapılıp yapılmadığını sorduklarını belirtti.

Özelleştirme İdaresi’nin verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı’nın 10 Ocak 2023 tarihli kararı ile TEİAŞ’ın halka arza yönelik olarak özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığının bildirildiği anımsatıldı. Bu yazışmaların üzerinden iki yıl geçtiği ve Özelleştirme İdaresi’ne verilen hazırlık süresinin bir kez daha dolduğu belirtilen açıklamada, özelleştirme hazırlık işlemlerinin bu kez de 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldığının öğrenildiği bildirildi.

‘GİZLİLİK KABUL EDİLEMEZ’

Açıklamada, yaklaşık 1.5 yılda tamamlanması öngörülen süreç için toplamda 4 yılı bulan ek süre verildiğine dikkat çekilirken, şöyle denildi:

“Elektrik şebekesinin omurgası olan iletim şebekesinin işleten TEİAŞ’a ilişkin bu önemli kararın; kamuoyundan, TEİAŞ çalışanlarından gizlenmesi ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanmaması kabul edilemez. TEİAŞ, elektrik enerjisinde arz güvenliğinde kamusal teminatıdır.

Özelleştirilmesi halinde ekonominin temel girdisi olan elektrik enerjisinin bütünüyle yabancı tekellerin kontrolüne girme riski oluşacaktır. Kurumun temel görevlerini yerine getirebilmesi; güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir elektrik hizmetinin sağlanabilmesi için üretim ve dağıtım şirketlerinden bağımsız bir yapıya sahip olmasına bağlıdır.”

‘KANSERE DÖNÜŞÜR’

Açıklamada, elektrik dağıtım bölgelerinde “maliyetlerin ve kayıp-kaçağın düşürüleceği ve kalitenin artacağı” iddiasıyla yapılan özelleştirmelerin tersine sonuçlar verdiği, pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilerin olduğu “karanlık bir Türkiye” yaratıldığı kaydedildi. “TEİAŞ özelleştirilmesi ise enerji alanında kronikleşen hastalıkların kansere dönüşmesine neden olur” denilen açıklamada, TEİAŞ’ın özelleşmesi durumunda; vatandaşın sırtında kambur haline gelen dağıtım şirketlerinin yükünü katlayacak bir yük oluşacağı vurgulandı.

“Bu özelleştirmenin tetikleyeceği zam dalgası bir tsunamiye dönüşür” uyarısında bulunulan açıklamada, “Enerjinin ucuz, kaliteli ve sürekli olarak sağlanmasını teminat altına almak için elektrik alanında üretimden dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek dikey entegre bir kamu tekeli yeniden kurulmalıdır. Kamu kaynaklarının sonu belirsiz bir biçimde özel sektöre transfer edilmesine artık son verilmelidir” denildi.