Emre Özpeynirci: Otomobil satışları temmuzda rekor kırabilir

Yayınlanma: 12.07.2023 - 18:57

Güncelleme: 12.07.2023 - 18:57

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.

Otomotiv sektöründen gelişmeleri duyuran gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Şaka değil temmuzda yılın satış rekoru gelebilir” ifadelerini kullandı.

Özpeynirci, beklentilerini şu şekilde açıkladı:

"Normal şartlarda yaz aylarında otomotiv pazarı biraz gevşer, satışlar düşerdi. Ama NORMAL hiçbir şey kalmadı. Sıkı durun; bu ay satışların haziran ayıyla aynı seviyede (111.363) olacağı hatta bir tık bile üstüne çıkabileceği söyleniyor. 10 yıllık temmuz ortalamasının 62.438 adet olduğunu, Temmuz 2022'de ise 52.206 adetlik satış yapıldığını hatırlatayım. Eğer bu ay satışlar 111 bin adedin üzerine çıkıp haziranı geçerse 2023 yılının aylık rekoru olur.

Peki satışlar tatil dönemine rağmen neden artıyor, cevabı basit:

1- Herkes her şey gibi otomobil fiyatlarının da daha yükseleceğini düşünüyor.

2 - Mevduat faizleri yükselmeden satışlar yavaşlamıyor.

3 - Otomobil yatırım aracı olmaya devam ettiği için talep düşmüyor, hep artıyor.

Bu arada ilginç bir not; Haziran ayında otomotiv pazarı 111.363 adet olurken, Mayısta pazar 111.356 adet olmuştu. Haziran mayısı sadece 7 adet farkla geçmiş."