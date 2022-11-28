Emtia piyasası, Çin'deki gelişmelerle haftaya negatif başladı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:20

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke geneline yayıldı. Gösteriler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünya genelinde risk algısının yükselmesine sebep oldu.

Artan resesyon riski ve Çin'deki gelişmeler sonucu emtia fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı.

Analistler, risk algısının, küresel dolar talebini artırdığını ve emtia fiyatlarını baskıladığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesi beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle altının onsu yüzde 0,5 azalarak 1.746 dolara kadar geriledi. Gümüşte de bugün yüzde 2'ye yakın düşüş görüldü.

Baz metaller de haftaya düşüşle başladı. Yüzde 1,2 düşüşle 3,5846 dolara kadar gerileyen bakırın libresi, daha sonra yükselişe geçti ve yüzde 0,2 artarak 3,63 dolarda dengelendi. Alüminyumda yüzde 0,8, çinkoda yüzde 1,2 ve kurşunda yüzde 0,7 civarında düşüşler kaydedildi.

BRENT PETROL YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,9 düşüşle 80,87 dolara kadar geriledi ve Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Tarım emtialarında da aşağı yönlü bir seyir hakim oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,9 düşüşle 7,82 dolara, mısır yüzde 0,9 azalışla 6,65 dolara ve soya fasulyesi yüzde 0,9 düşerek 142,24 dolara kadar geriledi.

Pamuk da yüzde 2,3 kayıpla 0,7864 doları gördü.

EMTİA PİYASASINDA GEÇEN HAFTA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ

Emtia piyasasında, geçen hafta dolara olan talebin azalması ve resesyon ikilemi arasında karışık bir seyir izlendi.

Fed'den gelen açıklamalar ve küresel ekonomiye ilişkin endişeler, emtia piyasasında da fiyatlamaları zorlaştırıyor. Fed'in ılımlı açıklamalarıyla bir taraftan dolara olan talebin azalması sonucu yükselişler görülürken, diğer taraftan devam eden resesyon endişeleri fiyatları baskılıyor. Çin'deki Kovid-19 vakalarıyla talebe yönelik endişeler de sürüyor.

Özellikle Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin, faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündüklerini ortaya koydu. Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, faiz artırım hızının gelecek toplantılarda yavaşlayabileceğini gösterdi.

Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi kullanıldı. Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.

Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız olduğu, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.

DEĞERLİ METALLERDE GEÇEN HAFTA GENEL OLARAK YÜKSELİŞ EĞİLİMİ GÖRÜLDÜ

Geçen hafta değerli metallerde genel olarak yükseliş eğilimi görüldü.

Altın yüzde 0,4, gümüş yüzde 2,6 ve platin yüzde 0,3 değer kazanırken, paladyum yüzde 4,1 değer kaybetti.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarındaki "ultra şahin" duruşun yumuşayabileceğine yönelik vurgulamaların uluslararası piyasalarda doları baskılarken, altının ons fiyatının yükselmesine neden olduğunu bildirdi.

Küresel otomotiv sektöründe platin kullanımının artmasıyla geçen hafta platin yükseldi.

BRENT PETROL DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ 3. HAFTAYA TAŞIDI

Geçen hafta baz metallere de genel olarak düşüş eğilimi hakim oldu.

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 1,6, kurşun yüzde 4,2, alüminyum yüzde 1,9 ve çinko yüzde 3 azalış kaydederken, nikel yüzde 2,4 arttı.

Enerji emtialarında ise Brent petrol, düşüş eğilimini üst üste 3. haftaya taşıdı. Brent petrol, haftayı yüzde 4 düşüşle tamamladı.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz ise geçen hafta yüzde 11,4 yükseliş kaydetti. Hava sıcaklıklarının düşeceğine yönelik tahminler ve ABD'de demir yolu işçilerinin greve gidebileceği endişeleriyle doğal gaz fiyatları yükseldi.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin beklentilerin üzerinde olacağına yönelik haber akışı ve bunun arz daralması endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

BUĞDAY FİYATLARI 3 HAFTADIR DÜŞÜYOR

Tarım emtialarında da geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 3 değer kaybederken, mısır yüzde 0,2, soya fasulyesi yüzde 0,6 ve, pirinç yüzde 1,8 değer kazandı.

Buğday fiyatları 3 haftadır düşüyor.

Geçen hafta pamuk yüzde 1,1 ve şeker yüzde 3,6 düşüş kaydederken, kahve yüzde 6,4 ve kakao yüzde 1,1 arttı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar endeksindeki gerilemenin varlık fiyatlarına olumlu yansıdığını ifade ederek, merkez bankalarının faiz artırımlarının sonuna gelindiği ve artık yavaşlamaya başlayacağı beklentilerinin piyasalarda etkili olmaya devam ettiğini, Çin'de yaşanan kapanmalar nedeniyle tedarik zincirine yönelik endişelerde artış görüldüğünü kaydetti.

Ergezen, buğdayın haftayı düşüşle kapattığını belirterek, Tahıl Koridoru anlaşmasının devam etmesinin arz beklentilerini artırdığını, bu nedenle buğdayda satış baskısının yükseldiğini söyledi.

Mısırdaki düşüşe değinen Ergezen, üretim tahminlerindeki gerilemenin mısır fiyatlarında toparlanmaya yol açtığını belirtti.

"PİRİNÇTE ARZ ENDİŞELERİ VAR"

Zafer Ergezen, pirincin haftayı yükselişle tamamladığını ifade ederek, ''Üretimdeki düşüş, pirinç fiyatlarına yansımaya başladı. Uzak Doğu'daki kapamalar da pirinç tedarikini etkiliyor. Bu nedenle arz endişeleri var.'' dedi.

Pamuğun haftayı düşüşle kapadığını aktaran Ergezen, dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen resesyon endişelerinin pamuk piyasasında hissedildiğini, özellikle Çin kaynaklı büyüme endişelerinin satış baskısının artmasında etkili olduğunu kaydetti.

Şekerdeki düşüşe değinen Ergezen, "Petrol fiyatlarındaki geri çekilme şeker fiyatlarına olumsuz yansıdı. Ayrıca, ekonomik büyüme yönelik endişeler etkili oluyor. Çin'deki kapamalar nedeniyle endişelerde artış var.'' dedi.

Ergezen, arka arkaya yaşanan düşüşlerden sonra kahvede de tepki alımlarının izlendiğini ifade etti.