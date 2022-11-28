Euro ne kadar oldu? (28 Kasım 2022)
ABD enflasyonunun gerilemesiyle yükselişe geçen Euro/dolar paritesi temmuz ayı seviyesine döndü. Parite yüzde 0.45 ile sınırlı düşüşe geçti.
Euro bölgesinde resesyonun ABD’den daha önce, bu yıl içerisinde başlamasının ve doğalgaz krizinin enerji fiyatlarında oynaklığı artırması nedeniyle daha ağır yaşanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, hane halklarının olası bir şoka hazırlandığı ve harcamalarını kıstığı kaydedildi.
EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?
Güne 1,0398 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:25 itibarıyla yüzde 0,45 azalışla 1,0363'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0355, en yüksek 1,0430 seviyelerini gören Euro/dolar paritesi günü 1,0411 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.11.2022 tarihinde 0,9730 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
EURO/TL NE KADAR?
Geçen yıl bugün Euro 13,8849 TL alış ve 14,1332 TL satış fiyatına sahipti. Bugün ise serbest piyasada 19,2790 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,2810 lira olarak belirlendi.
Video Haberler
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- 'Kulak çekme' polemiği: İYİ Parti'den açıklama
- Dört tabutun içinde esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- TKH Genel Başkanı Tekerek dahil partililer gözaltında
- Anneden çocuğuna 'işkence' iddiası
- 'Kameralar, kayıt alındı mı?'
- 'Dokunmadık gönül bırakmayacağız...'
- Tabutundaki o ayrıntı yürek burktu...