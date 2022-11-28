Euro ne kadar oldu? (28 Kasım 2022)

28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:44

Euro bölgesinde resesyonun ABD’den daha önce, bu yıl içerisinde başlamasının ve doğalgaz krizinin enerji fiyatlarında oynaklığı artırması nedeniyle daha ağır yaşanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, hane halklarının olası bir şoka hazırlandığı ve harcamalarını kıstığı kaydedildi.

EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0398 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:25 itibarıyla yüzde 0,45 azalışla 1,0363'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0355, en yüksek 1,0430 seviyelerini gören Euro/dolar paritesi günü 1,0411 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.11.2022 tarihinde 0,9730 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO/TL NE KADAR?

Geçen yıl bugün Euro 13,8849 TL alış ve 14,1332 TL satış fiyatına sahipti. Bugün ise serbest piyasada 19,2790 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,2810 lira olarak belirlendi.