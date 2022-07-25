Emtia piyasasında geçen hafta yükselişler öne çıktı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:11

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıflaması, dolara olan talebi azalttı ve yatırımcıları emtiaya yöneltti.

Küresel pay piyasalarda da geçen hafta ABD'de açıklanan şirket karlılıklarının büyük çoğunluğunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle pozitif bir seyir izlendi.

Para piyasalarında Fed'in temmuzda yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı üst üste beş haftalık düşüş eğilimine son vererek geçen hafta yüzde 0.8 değer kazancıyla 1.722 dolara çıktı. Geçen hafta paladyum yüzde 10.7, platin yüzde 2.8 artış kaydetti.

Metallerde de yükseliş eğilimi hakim olurken, geçen hafta, tezgah üstü piyasada bakır yüzde 3.5, alüminyum yüzde 4, kurşun yüzde 2.7, çinko yüzde 2.5, nikel yüzde 14.2 değer kazandı.

ENERJİ EMTİASINDA DA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ HAKİMDİ

Geçen hafta enerji tarafında da yükseliş eğilimi hakimdi. Brent petrol yüzde 1.2, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz ise yüzde 18.3 değer kazandı.

Fiyatlardaki yükselişte, zayıflayan dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden ve 9 Arap ülkesinden liderlerin katılımıyla düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman, ülkesinin daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldığını, bunun dışında ek kapasiteleri olmayacağını belirtmişti.

Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 1 milyon varilden fazla artırarak günlük 13 milyon varile çıkarma planıyla ilgili bir takvim açıklamadı. Ancak Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman mayısta yaptığı açıklamada bu hedef için 2027 başını işaret etmişti.

Asya'daki güçlü talep işaretleri ve Hindistan'da benzin talebinin yüksek fiyatlara rağmen haziran ayında rekor seviyelere yükseldiğine yönelik veriler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Doğal gaz fiyatları ise Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının başlamasıyla arza yönelik endişelerin azalmasına karşın ABD'de artan hava sıcaklıklarının doğal gazla çalışan klimalara talebi artırmasının etkisinde kaldı.

TARIM EMTİASI KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ

Geçen hafta tarım tarafında ise karışık bir seyir izlendi. Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 2,3, mısır yüzde 6,8, soya fasulyesi yüzde 2 değer kaybederken, pirinç yüzde 2,1 artış kaydetti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmayla birlikte arza yönelik endişelerde görülen azalmayla buğday ve pirinçte kayda değer düşüşler görüldü.

Küresel sıcaklar nedeniyle üretime yönelik artan endişeler ise pirinç fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Geçen hafta pamuk yüzde 2,8, kahve yüzde 3,5 artarken, şeker yüzde 4,7, kakao yüzde 1 değer kaybetti.

Dolar endeksinde yaşanan düşüş sonrasında tepki alımlarındaki artış, pamuk fiyatlarında yükselişe neden oldu. Brezilya'da kahve ihracatındaki artış da kahve fiyatlarını olumlu etkiledi. Dünyanın önde gelen merkez bankalarının faiz artırımları ise şeker piyasasını olumsuz etkilemeye devam etti.