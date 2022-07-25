Yılbaşından bu yana en çok düşen ve yükselen tarımsal emtia fiyatları

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:00
<p>Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hemen ardından yükselişe geçen tarımsal emtia fiyatları ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla ilgili endişeler arttıkça diğer emtia gruplarıyla birlikte genel olarak gerileme eğilimine girmişti.</p> <p>Bloomberg HT'de yer alan habere göre işte en çok fiyat artışı ve düşüşü yaşanan tarımsal emtialar:</p> <p>1) Mısır:  -yüzde 3.96</p>

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hemen ardından yükselişe geçen tarımsal emtia fiyatları ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla ilgili endişeler arttıkça diğer emtia gruplarıyla birlikte genel olarak gerileme eğilimine girmişti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre işte en çok fiyat artışı ve düşüşü yaşanan tarımsal emtialar:

1) Mısır:  -yüzde 3.96

<p>2) Soya: yüzde 6.36</p>

2) Soya: yüzde 6.36

<p>3) Buğday: yüzde 1.88</p>

3) Buğday: yüzde 1.88

<p>4) Kakao: -yüzde 8.57</p>

4) Kakao: -yüzde 8.57

<p>5) Kahve: -yüzde 4.53</p>

5) Kahve: -yüzde 4.53

<p>6) Pamuk: -yüzde 11.76</p>

6) Pamuk: -yüzde 11.76

<p>7) Kereste: -yüzde 45.71</p>

7) Kereste: -yüzde 45.71

<p>8) Palm yağı: -yüzde 6.79</p>

8) Palm yağı: -yüzde 6.79

<p>9) Kauçuk: yüzde 11.1</p>

9) Kauçuk: yüzde 11.1

<p>10)Şeker:- yüzde 3.18</p>

10)Şeker:- yüzde 3.18

Emtia tarımsal emtia Tarım

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