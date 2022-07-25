Yılbaşından bu yana en çok düşen ve yükselen tarımsal emtia fiyatları

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hemen ardından yükselişe geçen tarımsal emtia fiyatları ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla ilgili endişeler arttıkça diğer emtia gruplarıyla birlikte genel olarak gerileme eğilimine girmişti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre işte en çok fiyat artışı ve düşüşü yaşanan tarımsal emtialar:

1) Mısır: -yüzde 3.96