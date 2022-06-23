Emtia piyasasında satış dalgası resesyon endişeleriyle derinleşti

23 Haziran 2022 Perşembe, 15:35

Emtia piyasalarında ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişeleriyle hızlanan satışlarla buğday yüzde 2,7 azalışla 3,5 ayın, mısır yüzde 3,4 kayıpla 4 ayın, soya fasulyesi yüzde 3 değer kaybıyla 5 ayın, bakır ise yüzde 1,7 azalarak 16 ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinin devam eden "şahin" açıklamalarının hala agresif bir tonda olması, bankanın gelecek dönem atacağı adımların ülke ekonomisini resesyona sokabileceği endişesini güçlendirirken, piyasalardaki satış dalgasını da derinleştirdi.

EMTİA PİYASALARINDA SERT HAREKETLER SÜRÜYOR

Analistler, parasal sıkılaşmanın resesyon olasılığını güçlendirdiğini, bunun da ekonomik aktivitede durgunluğa yol açacağı endişeleriyle emtia piyasasındaki talebi olumsuz etkilediğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamasında resesyon riskini kabul etmesiyle de emtia piyasalarında sert hareketler devam etti.

Bakırın libresi bugün yüzde 1,7 azalarak 3,8852 dolarla 16 ayın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, bakırın küresel ekonomik aktivitede ve özellikle sanayi üretiminde baz alınan referans emtia olduğunu belirterek, jeopolitik risklerin yanında resesyona ilişkin endişelerin artmasıyla bakıra olan talepte kayda değer azalışlar görüldüğünü ifade etti.

Diğer metallerden alüminyumda yüzde 0,4, kurşunda yüzde 3, nikelde yüzde 2,8, civarında düşüşler görüldü.

Değerli metallerde de satış baskısı hakim oldu. Altının onsunda yüzde 0,6, gümüşte yüzde 1,2, platin yüzde 0,6 değer kaybı yaşandı.

Emtia piyasasındaki düşüş eğilimine karşın Brent petrolde yüzde 1,2 civarında kazançlar görüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkedeki akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için harekete geçeceğine ilişkin haber akışı ve artan resesyon endişeleriyle Brent petrolde de bu hafta düşüş eğilimi hakim olmasına karşın bugün küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

BUĞDAYDA 3,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Tarım emtiasında da sert hareketler gözleniyor. Bugün Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,7 azalışla 9,60 dolara geriledi ve 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Fiyatı yüzde 3,4 gerileyen mısır 6,70 dolarla 4 ayın ve yüzde 3 değer kaybeden soya fasulyesi de 14,32 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Pamuk yüzde 4'ün üzerinde gerileyerek 1,0360 dolarla 6 ayın en düşük seviyesine inerken, şekerde yüzde 0,4 ve kahvede yüzde 1 civarında kayıp yaşandı.

Parasal sıkılaşmanın etkilerinin yanı sıra üretim tahminlerindeki artış da tarım emtiasını baskılıyor.

ABD ve Avrupa'da buğday hasadının beklentilerden hızlı ilerlemesi, fiyatlarda değer kaybına neden oldu. ABD ve Avrupa'da buğday hasadı beklentilerden hızlı ilerliyor. Ayrıca Ukrayna buğdayı için ihracat koridoru oluşacağı haberleri etkili oluyor.

Öte yandan Rusya merkezli tarım danışmanlığı Sovecon, Rusya'nın 2022 buğday rekoltesi için tahminini 0,6 milyon ton artarak 89,2 milyon tonluk rekor seviyeye çıkardığını bildirdi.

Analistler, emtia grubunda merkez bankalarının şahin politikalarından en fazla etkilenen ürünlerden bir tanesinin pamuk olduğuna dikkati çekerek, pamuğun da bakır gibi küresel ekonomik aktivitede referans kabul edilen emtiadan bir tanesi olduğunu vurguladı.