Resmi Gazete duyurdu: Emtia sertifikaları Takasbank'a teminat olarak sunulabilecek
Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yapılan düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından teminat olarak kabul edilebilecek.
SPK'nin Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, merkezi karşı taraf üyelerinin Takasbank'a sunabilecekleri teminatlara Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları da eklendi.
Takasbank tarafından kabul edilen diğer teminatlar şöyle:
"Nakit (Türk lirası/konvertibl döviz), devlet iç borçlanma senedi, pay senedi, teminat mektubu, yatırım fonu katılma belgesi, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, borsalarda işlem gören standartta altın, elektronik ürün senedi, G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller."
Söz konusu yönetmelik ile Takasbank'ın, SPK tarafından uygun görülen piyasalar ya da sermaye piyasası araçları itibarıyla alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettiği merkezi karşı taraf uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.
Video Haberler
- Maç bitti, kavga başladı
- 3 araç birbirine girdi, minibüs paramparça oldu
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Uzaya gitmek için aranan kriterler belli oldu
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 2 yaralı
- Otomobilden açılan ateşte hayatını kaybetti
- Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- Kıyma stokları kamudan çıktı
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!