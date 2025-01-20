Emtia piyasasında son durum: Çin ve Ortadoğu'daki gelişmeler fiyatları yükseltiyor!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:01

Güncelleme: 20.01.2025 - 12:01

Geçen hafta emtia piyasasında, siyasi ve jeopolitik belirsizlikler ile birlikte karışık bir seyir öne çıkarken, yatırımcılar ABD'de yeni yönetimin atacağı adımlara odaklandı. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'de bugün başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'ın politikalarının küresel ticarete olası etkileri izlenirken, özellikle Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin azalmasıyla petrol fiyatlarında bir miktar gevşeme görüldü.

ÇİN EKONOMİSİ GÜÇLÜ VERİLER SUNUYOR

Hafta boyunca yatırımcıların odağında bulunan ABD'deki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı. Bu gelişmelerle birlikte, dolar endeksi geçen hafta, 110,2 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyelerden gerileyerek 109,7'de dengelendi.

Çin'de de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyürken, bölgenin sanayi üretimi aralıkta yıllık bazda yüzde 6,2 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca ülkenin aralıkta yıllık perakende satışları da yüzde 3,7 ile tahminleri aştı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Geçen hafta başı petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD'nin Rus petrol üretici ve ihracatçı şirketlerine yönelik aldığı yeni yaptırım kararının küresel arz endişelerini artırması etkili oldu. Kararın ardından petrol fiyatları Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra piyasa oyuncularının yükselen fiyatları değerlendirmek amacıyla kar satışlarına yönelmesi ve Ortadoğu'da ateşkes sağlandığına yönelik haber akışı petrol fiyatlarını törpüledi.

Bununla birlikte Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretiminin arttığına işaret eden veriler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

BAZ METALLERDE ARTIŞ

Ayrıca, OPEC'in bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini sabit tutması fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. Grup, küresel petrol talebinin 2025'te geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 450 bin varil artarak 105 milyon 200 bin varil olacağı öngörüsünde bulundu. Talepte büyük çapta artışın beklenmemesi fiyatları aşağı çekti.

Şili'de bakır madeni işletmecisi olan Antofagasta, geçen hafta yaptığı açıklamada, 2024 yılında bakır üretiminin yüzde 1'lik bir artışla 664 bin metrik tona ulaştığını ancak beklentilerin altında kaldığını bildirmişti.

TARIM ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ

Trump'ın ikinci döneminde yeniden artabileceği düşünülen ticaret savaşları, dünyanın en büyük tarım ürünü ithalatçısı olan Çin'deki ticari akışı etkiledi. Alıcılar, stoklarını artırmaya ve alternatif tedarikçiler aramaya yöneldi. Çinli soya fasulyesi işleyicileri ise rekabetçi fiyatlar nedeniyle ABD yerine Brezilya'dan yapılan sevkiyatları tercih etmeye başladı.

Bununla birlikte ABD'li çiftçiler, ABD Tarım Bakanlığının cuma günü 2024 hasat tahminlerini düşürmesinin ardından mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemlerindeki artışla birlikte ürün satışlarını artırdı.