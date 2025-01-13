Emtia piyasasında yükseliş devam ediyor: Altın ve gümüş fiyatlarında artış!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:21

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:21

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri, beklentilerin üzerinde gelerek işsizlik oranını yüzde 4,1'e düşürdü. Bu gelişme, Fed'in faiz indirimi konusunda temkinli duruşunu destekledi.

ENERJİ PİYASASINDA HAREKETLİ HAFTALAR

Enerji piyasasında, yoğun haber akışı ve fiyatlamalar öne çıktı. ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları, enerji sektöründeki en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu. Brent petrol fiyatı haftayı yüzde 3,7 artışla tamamladı.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ

Dolar endeksindeki artışa rağmen, siyasi belirsizliklerin etkisiyle değerli metallerde yükseliş devam etti. Altın, gümüş, paladyum ve platin fiyatlarında önemli artışlar gözlendi.

ŞİLİ'NİN BAKIR ÜRETİMİ VE ÇİN TALEBİ

Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili, kasım ayında üretimini yüzde 17 artırdı. Analistler, bakır fiyatları üzerindeki en büyük etkene Çin'deki talebi işaret ediyor.

TARIM SEKTÖRÜNDE KÜRESEL RİSKLER

Arjantin'deki kuraklık riski, soya fasulyesi üretimini tehdit ederken, Çin yeni soya fasulyesi ve mısır çeşitlerinin geliştirilmesi konusunda adımlar atıyor. Gıda emtialarındaki fiyatlar ise artış gösterdi.

GANA'DA KAKAO ALIMLARI DÜŞÜŞTE

Gana'da aralık ayında kakao alımları, seçimle ilgili ödeme gecikmeleri ve finansman sıkıntıları nedeniyle azaldı. Çiftçiler ve alıcılar, bu durumun kaçakçılığı artırabileceğinden endişe ediyor.