Bitcoin'den yeni rekor: Donald Trump'ın yemin töreni öncesi dev artış!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:50

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:50

Bugün ABD Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump, sosyal medya üzerinden görevine başlar başlamaz bazı Başkanlık Kararnameleri imzalayacağını duyurmasının ardından, Bitcoin tarihi zirvesini yeniledi. Kripto paralara olan güçlü talep, Bitcoin'in fiyatını 109 bin 304 dolara taşıdı.

BITCOIN FİYATI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Saat 10.23 itibarıyla Bitcoin, yüzde 3,15'lik artışla 106 bin 47 dolardan işlem görüyordu.

SON 1 YILDA YÜZDE 162 DEĞER KAZANDI

Bitcoin fiyatı, son bir haftada yüzde 15, yılbaşından bu yana yüzde 16,66 artarken, son 1 yılda yüzde 162 oranında bir yükseliş yaşadı. Trump'ın sosyal medyadaki açıklamaları, kripto paraların yasal statülerini güçlendirecek düzenlemelere dair beklentilerin etkisiyle yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.