Bitcoin'den yeni rekor: Donald Trump'ın yemin töreni öncesi dev artış!
Bitcoin, Donald Trump’ın başkanlık göreviyle birlikte tarihi zirvesine ulaştı. Kripto paralara olan güçlü talep, Bitcoin’i yeni bir rekor seviyeye taşırken, Trump'ın Başkanlık Kararnameleri ile kripto para piyasasında olumlu beklentiler arttı.
Bugün ABD Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump, sosyal medya üzerinden görevine başlar başlamaz bazı Başkanlık Kararnameleri imzalayacağını duyurmasının ardından, Bitcoin tarihi zirvesini yeniledi. Kripto paralara olan güçlü talep, Bitcoin'in fiyatını 109 bin 304 dolara taşıdı.
BITCOIN FİYATI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR
Saat 10.23 itibarıyla Bitcoin, yüzde 3,15'lik artışla 106 bin 47 dolardan işlem görüyordu.
SON 1 YILDA YÜZDE 162 DEĞER KAZANDI
Bitcoin fiyatı, son bir haftada yüzde 15, yılbaşından bu yana yüzde 16,66 artarken, son 1 yılda yüzde 162 oranında bir yükseliş yaşadı. Trump'ın sosyal medyadaki açıklamaları, kripto paraların yasal statülerini güçlendirecek düzenlemelere dair beklentilerin etkisiyle yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.
Etiketler: #bitcoin #Donald Trump #kripto para
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