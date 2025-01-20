Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan yıl sonu altın tahmini: Rekor için o tarih işaret edildi!
Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelledi. Banka, merkez bankalarının artan talebi ve faiz indirimi beklentileri doğrultusunda, altının ons fiyatında önemli bir yükseliş bekliyor.
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelledi.
ALTIN TALEBİNDE YÜKSEK ARTIŞ
Banka, merkez bankalarının altın talebine dair tahminini de güncelledi. Goldman Sachs, daha önce 38 ton olan merkez bankalarının aylık altın talebi tahminini 41 tona çıkardı.
Şu an için altının ons fiyatı 2 bin 707 dolarda işlem görmekte olup, bu tahmin yüzde 11’lik bir artışa işaret ediyor.
FİYATLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR
Altın fiyatları bu yıl yüzde 3, son bir yılda ise yüzde 33,8 oranında bir artış gösterdi.
GOLDMAN SACHS'IN ALTIN TAHMİNİ
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, ons altının fiyatının 3 bin dolara ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşabileceğini öngörüyor.
Bu tahmin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha az faiz indirimi yapması beklentisine dayanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yöneylem'in son anketinde çarpıcı sonuç!
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Türkiye'ye böyle getirildiler
- 'Turbun büyüğü' İmamoğlu mu?
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- 'Kartla ödeme' kabul etmeyenler dikkat!