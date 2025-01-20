Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan yıl sonu altın tahmini: Rekor için o tarih işaret edildi!

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan yıl sonu altın tahmini: Rekor için o tarih işaret edildi!

Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelledi. Banka, merkez bankalarının artan talebi ve faiz indirimi beklentileri doğrultusunda, altının ons fiyatında önemli bir yükseliş bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2025 Pazartesi, 11:35
Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan yıl sonu altın tahmini: Rekor için o tarih işaret edildi!

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelledi.

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan yıl sonu altın tahmini: Rekor için o tarih işaret edildi!

ALTIN TALEBİNDE YÜKSEK ARTIŞ

Banka, merkez bankalarının altın talebine dair tahminini de güncelledi. Goldman Sachs, daha önce 38 ton olan merkez bankalarının aylık altın talebi tahminini 41 tona çıkardı.

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan yıl sonu altın tahmini: Rekor için o tarih işaret edildi!

Şu an için altının ons fiyatı 2 bin 707 dolarda işlem görmekte olup, bu tahmin yüzde 11’lik bir artışa işaret ediyor.

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan yıl sonu altın tahmini: Rekor için o tarih işaret edildi!

FİYATLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları bu yıl yüzde 3, son bir yılda ise yüzde 33,8 oranında bir artış gösterdi.

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan yıl sonu altın tahmini: Rekor için o tarih işaret edildi!

GOLDMAN SACHS'IN ALTIN TAHMİNİ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, ons altının fiyatının 3 bin dolara ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşabileceğini öngörüyor. 

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan yıl sonu altın tahmini: Rekor için o tarih işaret edildi!

Bu tahmin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha az faiz indirimi yapması beklentisine dayanıyor.

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